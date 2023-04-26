Как и где хранить овощи и фрукты, чтобы продлить их свежесть

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В последнее время набирает популярность движение Zero Waste, главная цель которого — максимальное сокращение отходов. А чтобы не выкидывать продукты зря, надо знать, как их хранить. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной разбираем основные правила хранения овощей и фруктов.
При хранении в холодильнике свои полезные свойства и свежесть лучше сохранят эти продукты:
шпинат;
брокколи;
морковь;
огурцы;
салат;
сельдерей;
цукини;
капуста
перец;
травы (за исключением базилика).
А эти продукты, напротив, лучше сохранят свои качества при комнатной температуре:
спаржа;
брюссельская капуста;
базилик;
зеленая фасоль;
помидоры;
цитрусовые;
бананы;
авокадо (неспелый).
Кроме того, в сухом прохладном месте лучше оставить для хранения чеснок и лук, картофель, батат, лук и тыкву.
Желательно отдельно хранить томаты, картофель и перцы, чтобы они не смогли повлиять на вкус близлежащих овощей. Рядом с томатами морковь может стать горькой, а картофель возле перцев быстро прорастет.
Корнеплоды перед размещением на хранение нужно очищать мягкой щеткой от земли и срезать ботву, оставляя хвостик длиной 2,5 см, чтобы овощ быстро не высох.Лидия КвашнинаНутрициолог
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