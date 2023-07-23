Как правильно варить кальмары, чтобы они получились нежными и сочными

Эти морепродукты легко испортить. Рассказываем, как этого не допустить.

Кальмары — один из основных компонентов средиземноморской и восточной кухонь, который известен кулинарии еще со времен Древней Греции. Этот моллюск считается низкокалорийным продуктом с высоким содержанием белка, поэтому часто используется в диетах для похудения.

Кальмары богаты фосфором, железом, йодом, калием, натрием, витаминами (B1, B2, B6, B9, C, E, PP).

Как и многие морепродукты, кальмар может вызывать аллергию.

Подготовка кальмаров перед варкой

Разморозка кальмаров. Сначала нужно правильно разморозить моллюски. Для этого надо оставить их в холодильнике на 4-6 часов. Затем вынуть и размораживать 1-2 часа при комнатной температуре.

Удаление головы кальмара и щупальцев. Для этого надо взять тушку моллюска в одну руку, а другой ухватиться за голову в районе глаз и аккуратно потянуть. Щупальца можно употреблять в пищу: их надо отрезать и удалить клюв кальмара, находящийся между щупалец.

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Очистка кальмаров от пленки и внутренних органов. Чтобы было легче снять пленку, надо погрузить кальмары на 5-10 секунд в кипящую воду при помощи кулинарных щипцов, потом быстро окунуть их в холодную воду. Кожица начнет сворачиваться, и ее будет легче снять. После такого способа очистки надо уменьшить время приготовления на 15-20 секунд, потому что кальмары уже частично сварятся. Затем надо вытащить прозрачную хитиновую пластину и внутренности из моллюска. Внутренняя часть тушки кальмара также покрыта пленкой, которую надо удалить.

Промывка кальмаров под проточной водой. Тушку кальмара нужно промыть в проточной воде, и можно приступать к процессу готовки.

Различные способы варки кальмаров

В холодной воде

Кастрюлю с очищенными кальмарами надо наполнить холодной водой и поставить на средний огонь. Когда вода прогреется, нужно добавить немного соли. Как только вода закипит, выключить огонь и достать тушки из кастрюли. Очень важно не переварить моллюсков, иначе их мясо будет жестким.