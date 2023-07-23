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Сегодня, 06:00

Как правильно варить кальмары, чтобы они получились нежными и сочными

Анна Архипенко
Автор
Наталия Крылова
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Фото Freepik/topntp26
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Эти морепродукты легко испортить. Рассказываем, как этого не допустить.

Кальмары — один из основных компонентов средиземноморской и восточной кухонь, который известен кулинарии еще со времен Древней Греции. Этот моллюск считается низкокалорийным продуктом с высоким содержанием белка, поэтому часто используется в диетах для похудения.

Белок кальмара является полноценным, включает в себя все 18 существующих аминокислот, и его регулярное употребление будет положительно влиять на сердечно-сосудистую и гормональную системы, иммунитет и даже улучшать настроение
Наталия Крылова
Нутрициолог

Кальмары богаты фосфором, железом, йодом, калием, натрием, витаминами (B1, B2, B6, B9, C, E, PP).

В кальмарах содержится 200% от суточной нормы меди, 80% от нормы селена, больше 30% от нормы фосфора и вся палитра витаминов группы В с упором на витамин В12 (54% от нормы), что улучшает обмен веществ, укрепляет кости и сосуды, защищает сердце и поджелудочную железу, а также способствует профилактике анемии
Наталия Крылова
Нутрициолог

Как и многие морепродукты, кальмар может вызывать аллергию.

Людям с аллергией на рыбные продукты следует быть особенно осторожными. В связи с этим рекомендуется не вводить мясо кальмаров в питание детей до трех лет и не злоупотреблять им во время беременности и грудного вскармливания
Наталия Крылова
Нутрициолог
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Подготовка кальмаров перед варкой

Разморозка кальмаров. Сначала нужно правильно разморозить моллюски. Для этого надо оставить их в холодильнике на 4-6 часов. Затем вынуть и размораживать 1-2 часа при комнатной температуре.

Удаление головы кальмара и щупальцев. Для этого надо взять тушку моллюска в одну руку, а другой ухватиться за голову в районе глаз и аккуратно потянуть. Щупальца можно употреблять в пищу: их надо отрезать и удалить клюв кальмара, находящийся между щупалец.

Фото istockphoto.com

Очистка кальмаров от пленки и внутренних органов. Чтобы было легче снять пленку, надо погрузить кальмары на 5-10 секунд в кипящую воду при помощи кулинарных щипцов, потом быстро окунуть их в холодную воду. Кожица начнет сворачиваться, и ее будет легче снять. После такого способа очистки надо уменьшить время приготовления на 15-20 секунд, потому что кальмары уже частично сварятся. Затем надо вытащить прозрачную хитиновую пластину и внутренности из моллюска. Внутренняя часть тушки кальмара также покрыта пленкой, которую надо удалить.

Промывка кальмаров под проточной водой. Тушку кальмара нужно промыть в проточной воде, и можно приступать к процессу готовки.

Различные способы варки кальмаров

В холодной воде

Кастрюлю с очищенными кальмарами надо наполнить холодной водой и поставить на средний огонь. Когда вода прогреется, нужно добавить немного соли. Как только вода закипит, выключить огонь и достать тушки из кастрюли. Очень важно не переварить моллюсков, иначе их мясо будет жестким.

В горячей воде

Надо довести подсоленную воду до кипения. При появлении первых пузырьков нужно положить кальмаров в воду. Кипение на время прекратится. Как только возобновится, сразу выключить огонь и вынуть моллюсков.

Фото istockphoto.com

Заливка кипятком

Первый раз обдать кипятком нужно кальмары, чтобы избавиться от шкурки. Второй раз нужно оставить очищенных моллюсков в кипятке на одну минуту. После этого надо промыть тушки водой. Потом залить кипятком третий раз также на одну минуту. Затем следует промыть кальмары.

Секреты приготовления мягких и сочных кальмаров

Сколько по времени варить кальмары для предотвращения переваривания

Среднее время быстрого приготовления кальмаров — 2-3 минуты. Важно не пропустить момент закипания воды в кастрюле с моллюсками. Если кальмары долго варить, они потеряют вкус и станут жесткими как резина.

Маринование кальмаров перед варкой для улучшения вкуса и текстуры

В кастрюлю воды надо добавить сок лимона, соль и пряности (тимьян, кориандр, лавровый лист, душистый перец). Затем нужно довести маринад до кипения, опустить внутрь очищенные кальмары и проварить 3-4 минуты.

Фото Freepik/dashu83

Использование кислотных ингредиентов для смягчения кальмаров

Для смягчения кальмаров в воду можно добавить немного лимонного сока или капельку уксуса. Либо положить несколько кусочков свежего лимона.

Идеи и рецепты с использованием вареных кальмаров

Салат из кальмаров с яблоками и яйцом

Ингредиенты:

  • замороженные кальмары (при варке вес уменьшится в два раза) — 1 кг;

  • Соль и черный перец — по вкусу;

  • куриные яйца — 4 шт.;

  • яблоко (с ярким кисло-сладким вкусом) — 1 шт.;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • майонез — по вкусу.

Приготовление:

  1. Порезать кольцами отваренных в подсоленной воде кальмаров, выложить в салатницу. Затем отварить четыре куриных яйца, очистить их, нарезать и добавить к кальмарам.

  2. Репчатый лук порезать кубиками, обдать кипятком и добавить в салатницу к другим ингредиентам.

  3. Затем очистить яблоко от кожуры, натереть и добавить в емкость для салата.

  4. Когда все составляющие салата на месте, перемешать все, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

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Ингредиенты:

  • кальмары — 1 кг;

  • лук — 2 шт.;

  • зубчики чеснока — 3-5 шт.;

  • растительное масло — 1-2 ст. л.;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • сахар — 2 ч. л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Кальмары нарезать кольцами, лук — полукольцами, чеснок — измельчить.

  2. Затем разогреть на среднем огне на сковороде масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить туда кальмаров и готовить еще минуту.

  3. После увеличить огонь, приправить соевым соусом, солью, перцем и сахаром и обжаривать еще пару минут.

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