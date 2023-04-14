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Сегодня, 08:00

4 рецепта вкусных блюд из знаменитых мультфильмов

Валерия Шиянова
Автор
Александра Житлухина
Фуд-блогер
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Проверка фактов

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Кадр из мультфильма «Принцесса и Лягушка»
Фото Скриншот из мультфильма «Принцесса и Лягушка»
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Иногда еда из любимых мультфильмов выглядит даже аппетитнее, чем рецепты из кулинарной книги или блога шеф-повара. Так хочется попробовать все эти сказочные пончики, блинчики и булочки, но кажется, что это невозможно.

Вместе с фуд-блогером Александрой Житллухиной доказываем, что еду с экрана можно перенести на тарелку. Держите четыре рецепта вкусных угощений от анимационных героев.

Розовая каша из мультфильма «Маша и Медведь»

Ингредиенты:

  • манная каша — 3 ст. л.;

  • вода — 200 мл;

  • молоко — 200 мл;

  • варенье (любое красного цвета) — 3 ст. л.

Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Скриншот из мультфильма «Маша и Медведь»

Приготовление:

  1. В сотейнике смешать воду и молоко. Немного нагреть.

  2. Добавить варенье, перемешать.

  3. Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу семь минут.

  4. Оставить кашу в кастрюле под крышкой на две минуты.

Пончики из мультфильма «Принцесса и Лягушка»

Ингредиенты:

  • молоко — 200 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 335 г;

  • дрожжи — 6-7 г;

  • соль — 1 щепотка;

  • сахар — 2 ст. л. (40 г);

  • масло сливочное — 50 мл;

  • растительное масло для жарки;

  • сахарная пудра для украшения.

Кадр из мультфильма «Принцесса и Лягушка»
Скриншот из мультфильма «Принцесса и Лягушка»

Приготовление:

  1. Подогреть молоко и добавить к нему дрожжи, сахар и четыре столовые ложки муки. Размешать.

  2. Дать постоять 10 минут для активации дрожжей.

  3. К опаре добавить яйцо, соль и половину оставшейся муки. Перемешать.

  4. Добавить топленое сливочное масло. Перемешать.

  5. Далее постепенно добавлять оставшуюся муку: когда станет плохо замешиваться в емкости, переложить на горизонтальную поверхность и вымешивать руками.

  6. Собрать тесто в комок, присыпать мукой и дать постоять 10 минут.

  7. Раскатать тесто толщиной в 1,5-2 см. Нарезать на прямоугольники.

  8. Нагреть растительное масло в сотейнике (4-5 см от дна сотейника). Обжарить пончики с двух сторон на среднем огне до красивого желто-коричневого цвета.

  9. Хорошо обвалять пончики в сахарной пудре. Перед подачей посыпать пудрой еще раз.

Пирог. 5 рецептов вкусных десертов в мультиварке

Мексиканские блинчики из мультфильма «Тайна Коко»

Ингредиенты (на 8-9 штук):

  • манная крупа — 360 г;

  • соль — 1 ч. л. с горкой;

  • сахар — 1 ст. л. с горкой;

  • мука — 1 ст. л.;

  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;

  • теплая вода — 700 мл;

  • разрыхлитель — 15 г;

  • уксус яблочный — 1 ч. л.;

  • масло растительное — 1 ст. л.

Кадр из мультфильма «Тайна Коко»
Скриншот из мультфильма «Тайна Коко»

Приготовление:

  1. В емкости смешать манку, соль, сахар, муку и дрожжи.

  2. Залить теплой водой, перемешать.

  3. Оставить смесь отдохнуть под полотенцем на 15 минут.

  4. Добавить разрыхлитель, уксус и масло. Перемешать.

  5. Пропустить получившееся тесто через сито.

  6. Обжарить на раскаленной блиннице.

  7. Снизить огонь до уровня чуть выше среднего. Не торопиться, переворачивать по несколько раз.

  8. Блинчики можно наполнить начинкой. Например, медом и орехами кешью, как в мультфильме.

Бунюэлос или сырные булочки из мультфильма «Энканто»

Ингредиенты:

  • яйцо — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 140 г;

  • кукурузный крахмал — 65 г;

  • сыр твердый (желательно чеддер) — 150 г;

  • сахар — 30 г;

  • соль — 1 ч. л.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;

  • молоко — 30 мл.

Кадр из мультфильма «Энканто»
Скриншот из мультфильма «Энканто»

Приготовление:

  1. В глубокой емкости или сразу на столешнице смешать муку, натертый на мелкой терке сыр, сахар, соль, крахмал и разрыхлитель.

  2. Добавить молоко и яйца. Сначала перемешать, потом вымесить руками. Готовое тесто должно представлять собой влажный и гладкий комок. К рукам тесто почти не будет прилипать.

  3. Смазать поверхность столешницы каплей растительного масла и сформировать колбаску. Нарезать на 24 штуки и сформировать шарики.

  4. Накалить растительное масло и обжарить до золотистой корочки. Примерно 2-4 минуты на огне чуть выше среднего.

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