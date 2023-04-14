4 рецепта вкусных блюд из знаменитых мультфильмов

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Иногда еда из любимых мультфильмов выглядит даже аппетитнее, чем рецепты из кулинарной книги или блога шеф-повара. Так хочется попробовать все эти сказочные пончики, блинчики и булочки, но кажется, что это невозможно.
Вместе с фуд-блогером Александрой Житллухиной доказываем, что еду с экрана можно перенести на тарелку. Держите четыре рецепта вкусных угощений от анимационных героев.
Ингредиенты:
манная каша — 3 ст. л.;
вода — 200 мл;
молоко — 200 мл;
варенье (любое красного цвета) — 3 ст. л.
Приготовление:
В сотейнике смешать воду и молоко. Немного нагреть.
Добавить варенье, перемешать.
Маленькими порциями всыпать манку и сразу размешивать. Варить кашу семь минут.
Оставить кашу в кастрюле под крышкой на две минуты.
Ингредиенты:
молоко — 200 мл;
яйцо — 1 шт.;
мука — 335 г;
дрожжи — 6-7 г;
соль — 1 щепотка;
сахар — 2 ст. л. (40 г);
масло сливочное — 50 мл;
растительное масло для жарки;
сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
Подогреть молоко и добавить к нему дрожжи, сахар и четыре столовые ложки муки. Размешать.
Дать постоять 10 минут для активации дрожжей.
К опаре добавить яйцо, соль и половину оставшейся муки. Перемешать.
Добавить топленое сливочное масло. Перемешать.
Далее постепенно добавлять оставшуюся муку: когда станет плохо замешиваться в емкости, переложить на горизонтальную поверхность и вымешивать руками.
Собрать тесто в комок, присыпать мукой и дать постоять 10 минут.
Раскатать тесто толщиной в 1,5-2 см. Нарезать на прямоугольники.
Нагреть растительное масло в сотейнике (4-5 см от дна сотейника). Обжарить пончики с двух сторон на среднем огне до красивого желто-коричневого цвета.
Хорошо обвалять пончики в сахарной пудре. Перед подачей посыпать пудрой еще раз.
Ингредиенты (на 8-9 штук):
манная крупа — 360 г;
соль — 1 ч. л. с горкой;
сахар — 1 ст. л. с горкой;
мука — 1 ст. л.;
дрожжи сухие — 1 ч. л.;
теплая вода — 700 мл;
разрыхлитель — 15 г;
уксус яблочный — 1 ч. л.;
масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление:
В емкости смешать манку, соль, сахар, муку и дрожжи.
Залить теплой водой, перемешать.
Оставить смесь отдохнуть под полотенцем на 15 минут.
Добавить разрыхлитель, уксус и масло. Перемешать.
Пропустить получившееся тесто через сито.
Обжарить на раскаленной блиннице.
Снизить огонь до уровня чуть выше среднего. Не торопиться, переворачивать по несколько раз.
Блинчики можно наполнить начинкой. Например, медом и орехами кешью, как в мультфильме.
Ингредиенты:
яйцо — 2 шт.;
пшеничная мука — 140 г;
кукурузный крахмал — 65 г;
сыр твердый (желательно чеддер) — 150 г;
сахар — 30 г;
соль — 1 ч. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;
молоко — 30 мл.
Приготовление:
В глубокой емкости или сразу на столешнице смешать муку, натертый на мелкой терке сыр, сахар, соль, крахмал и разрыхлитель.
Добавить молоко и яйца. Сначала перемешать, потом вымесить руками. Готовое тесто должно представлять собой влажный и гладкий комок. К рукам тесто почти не будет прилипать.
Смазать поверхность столешницы каплей растительного масла и сформировать колбаску. Нарезать на 24 штуки и сформировать шарики.
Накалить растительное масло и обжарить до золотистой корочки. Примерно 2-4 минуты на огне чуть выше среднего.
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