Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 08:00

Как правильно выбрать арбуз: спелый, сладкий и без нитратов

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ника Сергунина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Порезанный сочный спелый арбуз
Фото Freepik/valeria_aksakova
Telegram Дзен

Скоро начнется сезон арбузов. А значит, самое время подготовиться. Вместе с нутрициологом разбираемся, как выбрать самую вкусную и спелую ягоду.

Как выбирать арбуз

Чтобы насладиться сочной мякотью плода и получить максимум пользы для здоровья, следует ориентироваться на несколько основных моментов.

Сезонность

Арбузы можно встретить на прилавках магазинов круглый год. Это давно уже не диковинка. Но именно с началом летнего периода их появляется больше всего.

Лучшее время для покупки арбуза — пик сезона. Он длится с конца июля до начала сентября.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Цвет и полосы на кожуре

Слишком блестящий плод — признак незрелости. Если провести ногтем по кожуре и ее верхний слой хорошо снимается — арбуз спелый.

Кроме того, на кожуре должно быть ярко-желтое или оранжевое пятно (именно этой областью он прилегал к земле). Такая отметка сообщает, что арбуз долго питался от корня и полон аромата.

При выборе летнего парфюма нужно учесть некоторые нюансы. Аромадизайнер дала советы, как выбрать парфюм для теплого времени года
Окраска помогает определить спелость плода. Зеленые полосы должны быть темными, светлые — кремово-желтыми. В целом цвет арбуза должен быть тускловатым.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Звук при постукивании

Звук и вибрация многое расскажут о плоде. Если при постукивании удар тусклый или поверхность мягкая, то плод уже начал портиться. При ударе согнутым пальцем звук должен быть глубоким, звонким, а при ударе ладонью — немного вибрировать.

Спелый целый зеленый арбуз в руках девушки
Фото Freepik/8photo

Внешний вид и форма арбуза

Арбуз надо брать целый, без каких-либо трещин: микробы, бактерии очень любят сладкое и в жару быстро размножаются. Форма может быть круглой или овальной в зависимости от сорта. Однако считается, что круглый арбуз более сладкий, а овальный — водянистый.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Проверка хвостика на арбузной ботве

Недобросовестные продавцы, желающие начать сезон продажи как можно раньше, могут предлагать недозрелые арбузы. Здесь важно оценить вид и цвет хвостика.

Хвостик должен быть сухим и желто-коричневым. Лучше даже проверять переход от хвостика к арбузу: желтый означает, что плод еще не созрел и ему не хватает вкуса и сладости.
Ника Сергунина
Нутрициолог
Спелый зеленый арбуз
Фото istockphoto.com/MarcosMartinezSanchez

Вес и размер арбуза

Хороший арбуз большой, но относительно легкий. В процессе созревания плотность уменьшается, и он становится спелым. Слишком легкий для своего размера плод говорит о том, что он перезрел и потерял много влаги. Слишком большой плод (более 10 кг) брать не стоит. Возможно, его сорвали зеленым, либо он полон химикатов. Оптимальный вес составляет 5-10 кг.

Во&nbsp;фруктах содержится много витаминов. Какие фрукты самые полезные? 10 вариантов от нутрициолога

Сетка от опыления пчелами

Сухие коричневые пятна и линии, напоминающие следы от веток (сетка от опыления пчелами), — отличный показатель сладкого арбуза, так как пчелы часто «навещали» его.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Плотность и текстура мякоти

Мякоть хорошего арбуза сочная, умеренно красная и без какой-либо слизи. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, должны быть белыми, а не желтыми, семена — черными или коричневыми.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Приятный аромат

Арбуз пахнет летом и свежестью. Его мякоть имеет приятный аромат. Любой кислый запах должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить.

Арбузные шарики в миске из арбуза
Фото Freepik/topntp26

Как выбрать арбуз без нитратов

Чтобы выбрать арбуз без нитратов, стоит покупать его в сезон и руководствоваться правилами выбора, описанными выше. Например, интенсивный ярко-красный цвет мякоти, фиолетовый оттенок или желтые волокна могут указывать на нитраты в составе.

Нитраты опасны тем, что могут превращаться в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет: нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Однако достоверно определить наличие или отсутствие нитратов в арбузе можно только в лаборатории.

Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор не рекомендует покупать арбузы на дорогах или в необорудованных торговых точках. Плоды должны находиться под тентом на стеллажах, а продавец обязан иметь полный пакет сопроводительных документов о качестве и безопасности продукта.

Желтые и зеленые арбузы продают на рынке
Фото Freepik

Также Роспотребнадзор подчеркивает, что продавцу запрещается вырезать кусочек на пробу или разделять арбуз на части, так как на поверхности быстро размножаются бактерии.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рецепт сытной несладкой овсянки с пармезаном и яйцом пашот