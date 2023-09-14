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Сегодня, 19:00

Какао: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Какао-бобы и какао-порошок на ярком фоне
Фото Istockphoto.com/YelenaYemchuk
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Какао — это тонизирующий напиток, который готовят на основе какао-порошка с добавлением воды, молока, сахара. Какао-порошок получают путем дробления какао-бобов, из которых удаляются жиры. Бобы растения перетирают и выжимают из них масло. Оставшийся в процессе жмых высушивают и охлаждают, а после измельчают до порошковой консистенции.

История какао начинается в Древней Центральной и Южной Америке, где майя выращивали какао-деревья и использовали их плоды для приготовления напитка. Европейцы впервые познакомились с какао во время путешествий Колумба в XV веке. Но на тот момент они не вызвали большого интереса.

По достоинству же оценил какао испанский конкистадор Эрнан Кортес чуть позже. Жители полуострова Юкатан преподнесли ему в качестве дара напиток под названием чоколатль. Он оценил его бодрящие свойства и отправил на пробу королю Карлу V. Монарх был настолько впечатлен вкусом напитка из какао-бобов, что его стали активно производить в Европе.

Калорийность и БЖУ какао

В 100 г какао:

  • калорийность — 289 ккал;

  • белки — 24,3 г;

  • жиры — 15 г;

  • углеводы — 10,2 г.

Польза какао

Какао содержит более 300 различных элементов: полифенолы, кофеин, теобромин, аминокислоты, алкалоиды, дубильные вещества, антиоксиданты, органические кислоты, клетчатку, витамины (E, K, B1, B2, B3, B4, B5, B6 и B9) и минералы (фосфор, магний, цинк, медь, марганец) и другие.

Какао богато антиоксидантами, что замедляет процессы старения и увеличивает продолжительность жизни. Полифенолы, входящие в его состав, влияют на мозговое кровообращение и стимулируют работу мозга.

Вещество анандамид, содержащееся в какао, участвует в выработке антидепрессанта эндорфина, улучшая настроение.
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Для женщин

Некоторые диетологи рекомендуют пить какао людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, но при этом его стоит пить без сахара и жирных сливок. Кроме этого, какао улучшает обменные процессы в толще дермы, способствует увлажнению кожи, защищает ее от ультрафиолетового излучения.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Какао способствует нормализации менструального цикла, улучшению состояния волос и ногтей, повышению общего тонуса организма.

Однако беременным и кормящим стоит быть осторожными с какао из-за содержания в нем кофеина.

Для мужчин

Фенилэтиламин в составе какао помогает легче переносить тяжелые физические нагрузки и быстрее восстанавливать силы. Эпикатехин способствует понижению артериального давления, улучшает мозговой кровоток и краткосрочную память.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Для детей

Детям до двух лет какао не рекомендуется, а вот с двух лет будет прекрасным напитком на завтрак, который даст энергию для активной деятельности на весь день.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Вред какао

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью) не рекомендуется употреблять какао, потому что оно стимулирует выработку желудочного сока. Кроме того, не стоит пить этот напиток людям с чрезмерной возбудимостью нервной системы.

Лучше всего ограничиться двумя чашками какао в день, потому что возможна аллергическая реакция.

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Какао в косметологии

Масло какао увлажняет, питает кожу и повышает ее эластичность. Поэтому кремы, лосьоны, маски с маслом из какао-бобов рекомендуют для ухода за сухой, склонной к шелушению кожей, а также для ее защиты от низких температур.

Крем

Обычно масло какао-бобов входит в состав кремов для защиты кожи от морозов, еще его активно применяют в средствах для сухой и обезвоженной кожи.

Девушка использует крем для рук с экстрактом какао-бобов
Фото Istockphoto.com/Marina Komrakova

Скраб

Масло какао в скрабах способствует выравниванию кожи и хорошо восстанавливает ее структуру, увлажняя и защищая эпидермис.

Вкусные блюда с какао

Шоколадно-банановые кексы

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт.;

  • цельнозерновая мука — 30 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • какао — 10 г;

  • разрыхлитель — 1/2 ст. л.;

  • сахар — по вкусу.

Шоколадные кексы с какао на темном фоне
Фото Istockphoto.com/esseffe

Способ приготовления:

  1. Банан размять вилкой до состояния пюре. Добавить яйцо и хорошо перемешать.
  2. Добавить муку, какао и разрыхлитель. Тщательно перемешать до однородной массы.
  3. Разложить тесто по формочкам и выпекать в разогретой духовке при 180 °С примерно 25 минут. При подаче украсить сахарной пудрой.

Какао с финиками и корицей

Ингредиенты:

  • кокосовое или коровье молоко — 3 ст. л.;

  • вода — 3/4 стакана;

  • финики — 3 крупных без косточек;

  • порошок какао — 1 ст. л.;

  • корица — щепотка.

Напиток с какао и финиками
Фото Istockphoto.com/JulijaDmitrijeva

Способ приготовления:

  1. Финики очистить от кожицы, поместить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной массы.
  2. Перелить в кастрюлю и подогреть на медленном огне, не доводя до кипения.
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Как выбрать какао

В магазинах продают как какао-порошок, так и какао-напиток. При выборе стоит обращать на это внимание. Их различают по способу приготовления. В первом случае нужно самостоятельно варить напиток, во втором достаточно разбавить его водой или молоком.

По цвету какао-порошок должен напоминать шоколад. Если он обладает слишком светлым оттенком, то, скорее всего, в нем содержатся примеси. От приобретения такого продукта лучше отказаться. Аромат качественного какао должен быть насыщенным.

Какао-порошок на темном фоне
Фото Istockphoto.com/fcafotodigital

В составе какао-напитка должен быть лецитин, чтобы при приготовлении избежать осадка на дне. Кроме того, хорошую смесь отличает мелкий помол и отсутствие твердых частиц.

Как хранить какао

Какао следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямого солнечного света и других источников тепла. Чтобы предотвратить попадание влаги и сохранить свежесть продукта, лучше использовать герметично закрывающуюся тару или контейнер.

Хранить какао-порошок можно не более шести месяцев, а срок годности растворимого какао за счет консервантов может достигать двух лет.

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Популярные вопросы

Можно ли пить какао каждый день

Какао-напиток можно употреблять каждый день. Но не рекомендуется выпивать больше двух чашек в сутки.

Можно ли пить какао перед сном

Не рекомендуется пить какао на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна, потому что напиток содержит большое количество кофеина.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Что полезнее: шоколад или какао

Шоколад часто содержит сахар и молочные продукты. Поэтому обычно калорийность шоколада превышает калорийность какао. Несмотря на это, принципиальной разницы между ними нет. И шоколад, и какао оказывают благотворное влияние на организм, поднимают настроение, помогают снять стресс, активизируют мозговые процессы.

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