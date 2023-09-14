Какао: польза и вред для здоровья

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Какао — это тонизирующий напиток, который готовят на основе какао-порошка с добавлением воды, молока, сахара. Какао-порошок получают путем дробления какао-бобов, из которых удаляются жиры. Бобы растения перетирают и выжимают из них масло. Оставшийся в процессе жмых высушивают и охлаждают, а после измельчают до порошковой консистенции.
История какао начинается в Древней Центральной и Южной Америке, где майя выращивали какао-деревья и использовали их плоды для приготовления напитка. Европейцы впервые познакомились с какао во время путешествий Колумба в XV веке. Но на тот момент они не вызвали большого интереса.
По достоинству же оценил какао испанский конкистадор Эрнан Кортес чуть позже. Жители полуострова Юкатан преподнесли ему в качестве дара напиток под названием чоколатль. Он оценил его бодрящие свойства и отправил на пробу королю Карлу V. Монарх был настолько впечатлен вкусом напитка из какао-бобов, что его стали активно производить в Европе.
В 100 г какао:
калорийность — 289 ккал;
белки — 24,3 г;
жиры — 15 г;
углеводы — 10,2 г.
Какао содержит более 300 различных элементов: полифенолы, кофеин, теобромин, аминокислоты, алкалоиды, дубильные вещества, антиоксиданты, органические кислоты, клетчатку, витамины (E, K, B1, B2, B3, B4, B5, B6 и B9) и минералы (фосфор, магний, цинк, медь, марганец) и другие.
Какао богато антиоксидантами, что замедляет процессы старения и увеличивает продолжительность жизни. Полифенолы, входящие в его состав, влияют на мозговое кровообращение и стимулируют работу мозга.
Некоторые диетологи рекомендуют пить какао людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, но при этом его стоит пить без сахара и жирных сливок. Кроме этого, какао улучшает обменные процессы в толще дермы, способствует увлажнению кожи, защищает ее от ультрафиолетового излучения.Лидия КвашнинаНутрициолог
Какао способствует нормализации менструального цикла, улучшению состояния волос и ногтей, повышению общего тонуса организма.
Однако беременным и кормящим стоит быть осторожными с какао из-за содержания в нем кофеина.
Фенилэтиламин в составе какао помогает легче переносить тяжелые физические нагрузки и быстрее восстанавливать силы. Эпикатехин способствует понижению артериального давления, улучшает мозговой кровоток и краткосрочную память.Лидия КвашнинаНутрициолог
Детям до двух лет какао не рекомендуется, а вот с двух лет будет прекрасным напитком на завтрак, который даст энергию для активной деятельности на весь день.Лидия КвашнинаНутрициолог
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью) не рекомендуется употреблять какао, потому что оно стимулирует выработку желудочного сока. Кроме того, не стоит пить этот напиток людям с чрезмерной возбудимостью нервной системы.
Лучше всего ограничиться двумя чашками какао в день, потому что возможна аллергическая реакция.
Масло какао увлажняет, питает кожу и повышает ее эластичность. Поэтому кремы, лосьоны, маски с маслом из какао-бобов рекомендуют для ухода за сухой, склонной к шелушению кожей, а также для ее защиты от низких температур.
Обычно масло какао-бобов входит в состав кремов для защиты кожи от морозов, еще его активно применяют в средствах для сухой и обезвоженной кожи.
Масло какао в скрабах способствует выравниванию кожи и хорошо восстанавливает ее структуру, увлажняя и защищая эпидермис.
Ингредиенты:
банан — 1 шт.;
цельнозерновая мука — 30 г;
яйцо — 1 шт.;
какао — 10 г;
разрыхлитель — 1/2 ст. л.;
сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
кокосовое или коровье молоко — 3 ст. л.;
вода — 3/4 стакана;
финики — 3 крупных без косточек;
порошок какао — 1 ст. л.;
корица — щепотка.
Способ приготовления:
В магазинах продают как какао-порошок, так и какао-напиток. При выборе стоит обращать на это внимание. Их различают по способу приготовления. В первом случае нужно самостоятельно варить напиток, во втором достаточно разбавить его водой или молоком.
По цвету какао-порошок должен напоминать шоколад. Если он обладает слишком светлым оттенком, то, скорее всего, в нем содержатся примеси. От приобретения такого продукта лучше отказаться. Аромат качественного какао должен быть насыщенным.
В составе какао-напитка должен быть лецитин, чтобы при приготовлении избежать осадка на дне. Кроме того, хорошую смесь отличает мелкий помол и отсутствие твердых частиц.
Какао следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямого солнечного света и других источников тепла. Чтобы предотвратить попадание влаги и сохранить свежесть продукта, лучше использовать герметично закрывающуюся тару или контейнер.
Хранить какао-порошок можно не более шести месяцев, а срок годности растворимого какао за счет консервантов может достигать двух лет.
Какао-напиток можно употреблять каждый день. Но не рекомендуется выпивать больше двух чашек в сутки.
Не рекомендуется пить какао на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна, потому что напиток содержит большое количество кофеина.Лидия КвашнинаНутрициолог
Шоколад часто содержит сахар и молочные продукты. Поэтому обычно калорийность шоколада превышает калорийность какао. Несмотря на это, принципиальной разницы между ними нет. И шоколад, и какао оказывают благотворное влияние на организм, поднимают настроение, помогают снять стресс, активизируют мозговые процессы.
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