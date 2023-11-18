Как ходить в ресторан на диете: 9 простых правил от нутрициолога

В похудении главное — дефицит калорий. Его можно добиться с помощью правильно составленного рациона и физической активности. Однако не всем хочется за ужином в ресторане считать КБЖУ и долго мучить официанта с выбором блюда. Поэтому вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем, как насладиться вкуснейшими блюдами в заведении без вреда для фигуры и нервов.

Устройте читмил

Худеющие точно знают, что такое cheat meal (в переводе с английского «жульничество с едой»). Это запланированный срыв, как бы комично ни звучало. То есть человек целенаправленно позволяет себе съесть «запрещенку», тем самым снимает психологическое напряжение и взбадривает метаболизм.

Нет места лучше для «читмила», чем ресторан. Поэтому позвольте себе расслабиться и съесть любимую пасту или острые ребрышки в пряном соусе.

Посмотрите меню заранее

Ни для кого не секрет, что почти у каждого ресторана есть собственный сайт или страница в социальных сетях, где всегда есть блок «Меню».

Перед походом в заведение ознакомьтесь с меню, выберите подходящие под вашу диету блюда, рассчитайте их калораж.

Попросите технологическую карту с калорийностью блюд

Заведение обязано донести до потребителя наименование продукции с указанием способов приготовления блюд и основных ингредиентов, сведений об объеме порций и о пищевой ценности.

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Если вы очень строги к себе и не хотите сделать даже малейшего послабления в рационе, попросите официанта принести технологическую карту. В ней прописаны вес каждой порции блюд из меню и КБЖУ.

Выбирайте простые белковые блюда

Мясо, рыба, морепродукты — это еще не весь список вкуснейших белковых блюд. Вы можете заказать креветки с овощным салатом, рыбу на костре с овощами на гриле и множество других блюд.

Кроме того, вы всегда можете любезно попросить повара взвесить стейк и гарнир перед их приготовлением. В нормальном ресторане вам точно в этом не откажут.

Уделите внимание напиткам

Выбирайте напитки без сахара и сиропов. Забудьте про алкоголь, коктейли и подслащенный чай или кофе.

Не подсаливайте еду

Как известно, соль — самый распространенный усилитель вкуса. В ресторанных блюдах и так ее достаточно. Поэтому не нужно солить супы, ребра или салаты, это уже сделали за вас.

Не ешьте всю порцию

Каждый в детстве слышал фразу от мамы или бабушки: «Доедай, а то не вырастешь». Мы выросли и приобрели привычку съедать все до конца, даже если уже не хочется.

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Если вы не можете осилить ресторанную порцию, всегда можно разделить ее на несколько приемов или попросить завернуть оставшуюся часть с собой.

Не спешите делать заказ

Выбрать блюдо, не разобравшись в его калорийности, не лучший вариант. Даже если вы приблизительно оценили его КБЖУ, то и результат в похудении получится приблизительный.

Ничего страшного, если официант подождет вас, каких-то временных ограничений по выбору заказа просто не существует.

Правильно выбирайте ресторан

Для худеющих не лучшим вариантом будут рестораны с кавказской кухней. В ней довольно много тяжелых блюд, а устоять перед ароматным хачапури или сочными хинкали будет в разы сложнее.

Если вы на диете, выбирайте заведения с азиатской и паназиатской кухней, где море рыбы, овощей и диетического риса.

Избегайте ресторанов быстрого питания. Бургеры, картофель фри, крылышки или луковые кольца — не лучший вариант для вашей фигуры, а скорее, даже опасный.

Такой рацион обеднен макро- и микронутриентами, а также эссенциальными веществами. В результате длительного употребления фастфуда может развиться ожирение, сахарный диабет второго типа, болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования.