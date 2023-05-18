11 продуктов, которые диетолог ест каждый день

В вопросе о том, что полезнее для здоровья, мы доверяем специалистам. Они помогают нам составить грамотный рацион, который увеличит энергию, улучшит самочувствие и не испортит фигуру. Но что эти специалисты сами едят каждый день? Неужели они так строго следуют своим же рекомендациям? Список любимых продуктов спросили у диетолога-нутрициолога Ольги Деккер.

Темные крупы

Например, гречка, перловка, пшеничная крупа. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, такими как железо и магний. Они способствуют здоровому пищеварению, улучшают насыщение и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Цельнозерновой хлеб

Он богат клетчаткой, витаминами и минералами. Способствует улучшению пищеварения, предотвращает колебания уровня сахара в крови и обеспечивает долгое ощущение сытости.

Яйца

Это отличный источник высококачественного белка, витаминов, особенно витамина B12 и железа. Они способствуют росту и восстановлению тканей, поддерживают здоровье мышц и являются важным источником энергии.

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Овощи и зелень

Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Способствуют поддержанию иммунной системы, здоровья кожи и зрения, а также снижают риск различных заболеваний. Я добавляю овощи в салаты, гарниры и запекаю вместе с другими продуктами.

Костные бульоны

Они содержат коллаген, аминокислоты и микроэлементы, которые могут помочь в укреплении костей, суставов и соединительных тканей. Бульоны укрепляют здоровье пищеварительной системы и иммунной функции.

Бобовые

Например, фасоль, чечевица, нут. Они богаты растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Способствуют улучшению пищеварения, поддерживают уровень сахара в крови и обеспечивают долгое ощущение сытости.

Курица

Это источник высококачественного белка, железа и витаминов группы B. Она помогает росту и восстановлению тканей. Я предпочитаю готовить ее на гриле или тушить с овощами для сохранения вкуса и питательных веществ.

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Рыба

В рыбе, особенно морской, много высококачественных белков, омега-3 жирных кислот и витамина D. Она способствует здоровью сердца, улучшению функции мозга и поддержанию здоровой кожи. Я готовлю рыбу на пару или запекаю в духовке для сохранения ее натурального вкуса и пользы.

Субпродукты

Например, печень, сердце, желудочки. Субпродукты — источник железа, витаминов группы B и других питательных веществ. Они улучшают кроветворение, поддерживают здоровье кожи и общее благополучие.

Сыр и молоко

Они содержат белки, кальций, витамин D и другие питательные вещества, которые способствуют здоровью костей, зубов и мышц. Они также могут быть источником энергии и помогать в укреплении иммунной системы.

Кофе

Умеренное потребление кофе может иметь положительный эффект на физическую и умственную активность благодаря содержанию кофеина. Это также источник антиоксидантов, который к тому же связан с уменьшением риска различных заболеваний, таких как диабет 2-го типа и болезнь Паркинсона. Я предпочитаю свежемолотый кофе и наслаждаюсь им без добавления сливок или сахара.

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Важно отметить, что каждый организм индивидуален, и питание должно быть сбалансированным и адаптированным под индивидуальные потребности и предпочтения. Рекомендуется обратиться к специалисту по питанию для получения персонализированных рекомендаций и соблюдать режим, основанный на разнообразных продуктах.

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