Что будет с организмом, если есть картофель каждый день?

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Картофель входит в состав многих блюд привычного рациона. С добавлением этого корнеплода готовят как супы, так и гарниры. Разбираемся, безопасно ли для здоровья есть его каждый день.
Разумеется, говоря о пользе картофеля, стоит учитывать способ его приготовления.
Запеченный корнеплод — наиболее оптимальный вариант его термической обработки. Так сохраняются полезные свойства.
При этом нутрициолог рекомендует не употреблять корнеплод в горячем виде.
Картофель содержит углеводы, клетчатку, пектины и крахмал. Эти составляющие дают насыщение. Но полезен именно резистентный крахмал (то есть охлажденный), он «кормит» микрофлору кишечника.Ника СергунинаНутрициолог
При употреблении картофеля в пищу не желательно добавлять к нему магазинный майонез и другие соусы. В них много консервантов, соли и сахара. Если есть желание сделать вкус блюд более ярким и насыщенным, лучше сделать соус самостоятельно.
В процессе приготовления количество витаминов в картофеле становится меньше.
Для наибольшего сохранения ценных микро- и макроэлементов можно просто сварить его в кожуре — «в мундире». Также в качестве термической обработки подходит приготовление на пару.
Картофель — один из самых спорных продуктов в системе питания. Ведь помимо пользы он может нанести и вред здоровью человека. Как правило, ограничить употребление корнеплода стоит тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания. Например, у людей, страдающих диабетом, может ухудшиться состояние.
В процессе тепловой обработки крахмал меняет гликемический индекс (ГИ) продукта. В результате это может повысить уровень сахара в крови.Ника СергунинаНутрициолог
Помимо этого, по мнению нутрициолога, нагревание продуктов, в составе которых крахмал, может привести к онкологии.
При нагревании крахмалистых продуктов свыше 120 градусов (например, жарка) вырабатывается акриламид. Большое количество этого вещества увеличивает риск развития рака.Ника СергунинаНутрициолог
Для здорового человека, пасленовые, в том числе картофель, не опасны. Можно смело употреблять их 1-2 раза в неделю.Ника СергунинаНутрициолог
Но вот питаться картофелем — занятие с сомнительными последствиями для здоровья. Это касается не только людей с аутоиммунными заболеваниями (диабетом), но и здоровых.
Если есть картофель каждый день, в долгосрочной перспективе это может привести к лишнему весу и инсулинорезистентности вследствие избытка крахмала, углеводов.Ника СергунинаНутрициолог
Для поддержания в норме всех функций организма следует питаться полноценно и разнообразно.
Ежедневное потребление картофеля в определенной степени лишает нас остальных витаминов и минералов: в рационе должно быть разнообразие, чтобы мы получали разные витамины и минералы.Ника СергунинаНутрициолог
Поэтому стоит употреблять не только картофель, но и другие не менее полезные овощи. Желательно, чтобы общее количество фруктов и овощей в ежедневном рационе здорового человека составляло не менее 400 г.