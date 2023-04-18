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Сегодня, 14:30

Что произойдет с организмом, если есть спаржу каждый день?

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Спаржа на столе
Фото Istockphoto/ClarkandCompany
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Один из продуктов, незаслуженно мало используемый в приготовлении блюд современной кухни, — спаржа. Это растение — отличный источник витаминов, минералов и белка. О том, как часто можно употреблять спаржу и кому лучше от нее отказаться, поговорили с нутрициологом Светланой Перес.

Чем полезна спаржа

В спарже содержится много витаминов: А, С, Е, К, витамины группы В, а также фолиевая кислота. Минеральный состав этого растения богат железом, кальцием, фосфором, магнием, марганцем, цинком, селеном и калием. Вот несколько полезных свойств этого суперпродукта.

Нормализует уровень сахара в крови

Витамины группы В в спарже помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови. А витамин В9 и В12 разжижают кровь. Поэтому спаржа рекомендована людям со склонностью к накоплению гомоцистеина (высокий гомоцистеин повышает риск повреждения сосудов).

Способствует пищеварению

Кроме того, спаржа — отличный источник пищевых волокон и клетчатки, необходимой для пищеварения. Она содержит пребиотики, в частности инулин. Это способствует балансу микрофлоры в кишечнике, а значит, и усвоению питательных веществ.

Выводит токсины

Спаржа помогает корректировать инфекции мочевыводящих путей за счет мочегонного эффекта. Так, организм может быстрее избавиться от накопленных токсичных отходов, а также от лишней воды и, соответственно, убрать отечность.

Спаржа на столе
Istockphoto/Daria Yakovleva

Полезна для глаз, печени и ЖКТ

Этот овощ содержит большое количество неорганических минералов, которые помогают защитить клетки печени от токсического воздействия свободных радикалов (клетки, которые разрушают другие клетки).

Как источник витамина А, это один из продуктов, рекомендуемых для улучшения зрения и слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.

Содержит мало калорий

И бонус для тех, кто следит за фигурой: спаржа содержит очень мало калорий. В 100 г продукта всего 20 ккал.

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Чем может быть опасна спаржа, если есть ее каждый день

Спаржа не имеет большого количества противопоказаний, кроме возможных индивидуальных псевдоаллергических реакций. Как правило, это связано с чувствительностью к сульфитам (консервантам, которые используют для защиты продуктов от быстрой порчи).

Но даже таким полезным продуктом лучше не злоупотреблять. Если есть спаржу каждый день, могут возникнуть побочные эффекты, например повышенное газообразование. Причина в том, что овощ содержит раффинозу, углевод, который необходимо ферментировать для лучшего усвоения. Но не каждый организм на это способен.

Кроме того, ежедневное употребление спаржи может быть небезопасно для людей с камнями в почках.

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