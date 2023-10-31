Пекинская капуста: польза и вред для здоровья

Пекинская капуста — это растение семейства Капустные. Первые упоминания о ней относятся к V-VI векам. Ее выращивали на севере Китая. При помощи пекинской капусты в то время лечили многие недуги.

За пределами Китая, в Европе и Америке, овощ приобрел популярность только в 70-е годы XX века, в России — еще позже. Сейчас пекинская капуста — неотъемлемая часть многих кухонь мира.

Калорийность и БЖУ пекинской капусты

Калорийность на 100 грамм — 16 ккал.

В 100 г:

белков — 1,2 г;

жиров — 0,2 г;

углеводов — 2 г.

Польза пекинской капусты

Сохраняет молодость

В листьях пекинской капусты содержится лактуцин. Это вещество оказывает благотворное воздействие на обмен веществ, приводит в норму давление и укрепляет стенки сосудов. Кроме этого, в ней есть редкая лимонная кислота — натуральный антиоксидант, который замедляет процессы старения в организме и позволяет поддерживать эластичность кожи.

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Полезна для сердца и кровеносной системы

Пекинская капуста помогают образовываться красным и белым кровяным тельцам. Это важно для людей, страдающих анемией. Витамины А и К, содержащиеся в капусте, помогают вырабатывать родопсин. Это вещество влияет на свертываемость крови и отвечает за качество зрения в темное время суток. А наличие магния и железа помогает снизить риск развития инсульта и инфаркта.

Полезна для пищеварения

В пекинской капусте содержится много пищевых волокон, которые долго перевариваются. Это обеспечивает продолжительное чувство сытости. Клетчатка очищает стенки кишечника и выводит все ненужное. Кроме этого, пищевые волокна оказывают благотворное воздействие на работу кишечника, поэтому капуста рекомендована при запорах и замедленном пищеварении.

Вред пекинской капусты

Пекинская капуста в косметологии

Из сока пекинской капусты делают омолаживающие маски для лица. Также ее перемешивают с лимонным соком и применяют как лосьон для жирной кожи. Чистым капустным соком убирают раздражение с кожи.

Маска для лица с эффектом пилинга

Измельчите 200 г листьев и добавьте 1 яичный желток. Тщательно перемешайте, влейте 10 мл оливкового масла. Выложите смесь на лицо и выдерживайте 15-20 минут.

Маска для профилактики проблем с кожей

Подготовьте половину стакана свежего сока из листьев овоща. Смажьте лицо кремом. Салфетку или марлю смочите в соке, приложите к лицу на 20 минут. По мере высыхания снова смачивайте ткань. После процедуры вытрите кожу влажным, а потом сухим ватным тампоном.

Вкусные блюда с пекинской капустой

Пекинская капуста отличается нежным вкусом, поэтому ее часто добавляют в салаты с овощами, курицей или крабовым мясом. Также ее листья используются для украшения закусок. Кроме того, из нее можно приготовить рагу, голубцы, супы, мясные блюда и кимчи.

Салат с пекинской капустой

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 1 кочан;

Яйца куриные — 5 шт.;

Буженина — 150 г;

Майонез — 200 г;

Укроп свежий, лук зеленый — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Яйца отварить и дать им остыть. Нарезать буженину, яйца, зеленый лук и пекинскую капусту. Смешать все продукты. Салат заправить майонезом. Посыпать зеленью.

Суп с пекинской капустой

Ингредиенты:

Капуста пекинская — 200 г;

Грудинка копченая — 150 г;

Сливочное масло — 30 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Картофель — 3 шт.;

Бульон — 1.5 литра;

Горошек зеленый (замороженный) — 50 г;

Перец болгарский — 1 шт.;

Оливковое масло, соль, перец черный — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Нарезать грудинку и поджарить с луком и чесноком на оливковом масле. Когда смесь подрумянится, добавить в кастрюлю картофель и перец. Обжарить все вместе. Добавить бульон, чуть позже пекинскую капусту и горошек. Варить суп до готовности, добавить приправы.

Как выбрать пекинскую капусту

Эксперт: При выборе необходимо обратить внимание на то, чтобы листья пекинской капусты не были вялыми или пожухлыми, влажными, без признаков гниения, высыхания или слизи. При выборе капусты следует предпочесть качан среднего размера. И помните, что чем светлее пекинская капуста, тем сочнее ее листья. Большие кочаны с преобладающим желтым цветом говорят о том, что капуста перезрела и ее сочность снижена.

Как хранить пекинскую капусту

Пекинская капуста может храниться в холодильнике до семи дней. Перед хранением необходимо удалить поврежденные или увядающие листья. Кочан лучше завернуть в специальную бумагу или сухую ткань. Так он дольше сохранит свои полезные свойства.

Популярные вопросы

Как пекинская капуста используется в медицине?

Регулярное употребление пекинской капусты положительно влияет на уровень глюкозы в плазме крови. Этот овощ повышает чувствительность клеток периферических тканей — жировой и мышечной — к инсулину. За счет этого свойства улучшается захват глюкозы из крови и ее расход на энергетические нужды организма. Помимо этого, пекинская капуста богата пищевыми волокнами, которые замедляют всасывание глюкозы, поступающей с пищей. Все эти свойства полезны для питания даже при сахарном диабете II типа.

Пекинская капуста полезна для поддержания здоровой кожи и волос. Благодаря содержанию витамина С она укрепляет иммунную систему и способствует образованию коллагена, необходимого для здоровой кожи и волос.

В чем разница между пекинской и белокочанной капустой?

Пекинская и белокочанная капуста являются различными сортами одного и того же растения — капусты. Однако, пекинская капуста имеет более вытянутую форму, белокочанная — более круглую. У пекинской капусты листья тонкие и хрупкие, а у белокочанной — более плотные и толстые. По вкусу пекинская капуста отличается от привычной нам белокочанной капусты — она мягче и нежнее.

Можно ли похудеть на пекинской капусте?

Пекинскую капусту используют для похудения, потому что она имеет «отрицательную» калорийность. При переваривании этого овоща организм тратит больше энергии, чем получает, что помогает эффективно худеть. Кроме этого, высокое содержание клетчатки позволяет надолго сохранить чувство сытости.