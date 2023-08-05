Питание при заболевании щитовидной железы: специальное меню и рекомендации диетологов

Как отмечают врачи, и диетологи в частности, многие проблемы со здоровьем можно если не решить полностью, то хотя бы уменьшить с помощью правильного питания. Что значит «правильное питание» в случае с заболеваниями щитовидной железы, рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и врач-эндокринолог Мария Филатова.

Заболевания щитовидной железы

Существует множество заболеваний, связанных с дисфункциями щитовидной железы. Основные из них:

гипертиреоз;

гипотериоз;

аутоиммунный тиреоидит.

К более сложным нарушениям относятся узловой зоб и рак щитовидной железы.

При гипертиреозе присутствует избыток гормонов щитовидной железы, при гипотиреозе — недостаток. Аутоиммунный тиреоидит характеризуется нарушениями в иммунной системе, когда собственные антитела атакуют щитовидную железу. Узловой зоб появляется при нехватке йода, а из его узелков впоследствии может развиться и раковая опухоль.

Фото istockphoto.com

Поддерживать здоровье щитовидной железы в норме можно в том числе с помощью питания. Одни продукты нужно исключить из рациона или хотя бы уменьшить их долю, другие — есть регулярно.

Разрешенные продукты

Для нормальной работы щитовидной железы нужно обеспечить организм не только йодом, но и следующими полезными веществами:

витамин А;

витамины группы B;

ненасыщенные жирные кислоты Омега-3;

марганец;

селен;

железо;

кальций;

медь.

Поэтому важно питаться разнообразно, полностью обеспечивая суточную потребность организма в витаминах и минералах.

Если в числе симптомов заболеваний щитовидной железы наблюдается дефицит веса, как например, при гипертиреозе — ешьте больше жиров и углеводов, поддерживайте организм. Употребляйте больше растительных масел, в составе которых много ненасыщенных жирных кислот. Они помогут организму нормально функционировать.

Фото istockphoto.com

При гипертиреозе важно дополнительно употреблять клетчатку — до трех чайных ложек в день. Необходимо есть достаточно белка в пропорциях:

животный белок — 60%;

растительный белок — 40%.

Если у вас, напротив, наблюдается дефицит гормонов щитовидной железы — употребляйте больше продуктов, богатых йодом, кальцием и фосфором. К примеру:

рыбу;

морепродукты;

орехи;

зеленые овощи;

растительное молоко;

продукты, дополнительно обогащенные йодом.

При гипотиреозе важно ежедневно включать в рацион молочные продукты — это необходимо для восстановления минерального баланса костной системы.

Запрещенные продукты

Некоторых продуктов при заболеваниях щитовидной железы лучше избегать. Первое, что нужно сделать, — сократить потребление соли, убрав из привычного меню соленья, чипсы и прочие продукты с ее избытком.

Фото istockphoto.com

Придется отказаться и от:

сосисок, колбас, копченостей;

жирных сортов мяса;

жирных бульонов;

фастфуда;

обилия сахара, сладких соков, выпечки (простых углеводов) и очень сладких фруктов;

раздражающих продуктов (перец, хрен, редис, шпинат, горчица);

сои, капусты, репы, редьки, грибов (при гипотериодите мешают усваиваться йоду).

Исключить из рациона нужно кофе и чай, а также алкоголь.

Меню при заболевании щитовидной железы

Для здоровья не только щитовидной железы, но и всего организма в целом необходимо разнообразное питание. При составлении меню руководствуйтесь не только «разрешенными» и «запрещенными» продуктами, но и следующими принципами:

съедайте не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день;

базовые приемы пищи должны включать продукты с высоким содержанием клетчатки (картофель, хлеб, рис, макароны);

ешьте молочные продукты или растительное молоко;

употребляйте немного, но достаточно бобовых, рыбы, яиц, мяса и другого белка;

выбирайте ненасыщенные масла и спреды, ешьте их в небольших количествах;

пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).

Меню для здоровья щитовидной железы может выглядеть так:

при гипертиреозе на завтрак — овсяная каша плюс яичница с салатом из свежих овощей, на обед — суп на нежирном бульоне с курицей, на перекус — нежирный сыр и фрукты, на ужин — котлеты из нежирного мяса на пару с овощами и рисом;

при гипотиреозе и аутоиммунном тиреодите на завтрак — омлет с креветками зеленью, сыром и свежим огурцом, на обед — каша из риса (нешлифованного) с тыквой и яблоками, на перекус — нежирный творог (можно заправить сметаной или белым йогуртом низкой жирности), с яблоком или киви (могут быть и другие фрукты, но не сильно сладкие — виноград не стоит), на ужин — гречка с запеченной рыбой и зеленью.

Фото istockphoto.com

Ориентируясь на эти примеры, рекомендации наших специалистов и вашего лечащего врача, а также на личные предпочтения и состояние здоровья, вы сможете составить для себя простое и вкусное меню из подходящих продуктов.

Теперь у нас есть сообщество «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!