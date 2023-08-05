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Питание и еда

Сегодня, 06:00

Питание при заболевании щитовидной железы: специальное меню и рекомендации диетологов

Ольга Стрельникова
,
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Мужчина ест салат после тренировки
Фото istockphoto.com
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Как отмечают врачи, и диетологи в частности, многие проблемы со здоровьем можно если не решить полностью, то хотя бы уменьшить с помощью правильного питания. Что значит «правильное питание» в случае с заболеваниями щитовидной железы, рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и врач-эндокринолог Мария Филатова.

Заболевания щитовидной железы

Существует множество заболеваний, связанных с дисфункциями щитовидной железы. Основные из них:

  • гипертиреоз;

  • гипотериоз;

  • аутоиммунный тиреоидит.

К более сложным нарушениям относятся узловой зоб и рак щитовидной железы.

При гипертиреозе присутствует избыток гормонов щитовидной железы, при гипотиреозе — недостаток. Аутоиммунный тиреоидит характеризуется нарушениями в иммунной системе, когда собственные антитела атакуют щитовидную железу. Узловой зоб появляется при нехватке йода, а из его узелков впоследствии может развиться и раковая опухоль.

Фото istockphoto.com

Поддерживать здоровье щитовидной железы в норме можно в том числе с помощью питания. Одни продукты нужно исключить из рациона или хотя бы уменьшить их долю, другие — есть регулярно.

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Разрешенные продукты

Для нормальной работы щитовидной железы нужно обеспечить организм не только йодом, но и следующими полезными веществами:

  • витамин А;

  • витамины группы B;

  • ненасыщенные жирные кислоты Омега-3;

  • марганец;

  • селен;

  • железо;

  • кальций;

  • медь.

Поэтому важно питаться разнообразно, полностью обеспечивая суточную потребность организма в витаминах и минералах.

Обязательно употребляйте достаточно белка — это тоже важно для работы щитовидной железы. Помните, что не стоит всю суточную потребность в белке удовлетворять, кушая животную пищу. Белок — это не только мясо, рыба или молоко. Ешьте продукты, которые содержат и растительный белок — бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, а также растительное молоко и растительное мясо.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Если в числе симптомов заболеваний щитовидной железы наблюдается дефицит веса, как например, при гипертиреозе — ешьте больше жиров и углеводов, поддерживайте организм. Употребляйте больше растительных масел, в составе которых много ненасыщенных жирных кислот. Они помогут организму нормально функционировать.

Фото istockphoto.com

При гипертиреозе важно дополнительно употреблять клетчатку — до трех чайных ложек в день. Необходимо есть достаточно белка в пропорциях:

  • животный белок — 60%;

  • растительный белок — 40%.

Если у вас, напротив, наблюдается дефицит гормонов щитовидной железы — употребляйте больше продуктов, богатых йодом, кальцием и фосфором. К примеру:

  • рыбу;

  • морепродукты;

  • орехи;

  • зеленые овощи;

  • растительное молоко;

  • продукты, дополнительно обогащенные йодом.

Очень полезно в этом состоянии регулярно употреблять растительное масло — это поможет восстановить витаминный баланс организма. Нежирное мясо, нежирные молочные продукты, злаки, растительная пища, печень и субпродукты — основа рациона при гипотиреозе.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

При гипотиреозе важно ежедневно включать в рацион молочные продукты — это необходимо для восстановления минерального баланса костной системы.

Запрещенные продукты

Некоторых продуктов при заболеваниях щитовидной железы лучше избегать. Первое, что нужно сделать, — сократить потребление соли, убрав из привычного меню соленья, чипсы и прочие продукты с ее избытком.

Фото istockphoto.com

Придется отказаться и от:

  • сосисок, колбас, копченостей;

  • жирных сортов мяса;

  • жирных бульонов;

  • фастфуда;

  • обилия сахара, сладких соков, выпечки (простых углеводов) и очень сладких фруктов;

  • раздражающих продуктов (перец, хрен, редис, шпинат, горчица);

  • сои, капусты, репы, редьки, грибов (при гипотериодите мешают усваиваться йоду).

При гипертиреозе важно, чтобы питание контролировал и корректировал лечащий врач-эндокринолог. В рамках общих рекомендаций упор делается на растительное питание и нежирные молочные продукты. Продукты, насыщенные йодом, наоборот, убираем из рациона.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Исключить из рациона нужно кофе и чай, а также алкоголь.

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Меню при заболевании щитовидной железы

Для здоровья не только щитовидной железы, но и всего организма в целом необходимо разнообразное питание. При составлении меню руководствуйтесь не только «разрешенными» и «запрещенными» продуктами, но и следующими принципами:

  • съедайте не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день;

  • базовые приемы пищи должны включать продукты с высоким содержанием клетчатки (картофель, хлеб, рис, макароны);

  • ешьте молочные продукты или растительное молоко;

  • употребляйте немного, но достаточно бобовых, рыбы, яиц, мяса и другого белка;

  • выбирайте ненасыщенные масла и спреды, ешьте их в небольших количествах;

  • пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).

Не существует конкретных продуктов или пищевых добавок, которые лечат заболевания щитовидной железы, однако преимущества некоторых компонентов питания при этом все же есть. Но если вы решите принимать витамины и добавки, избегайте их чрезмерного количества — некоторые из них могут влиять на функцию щитовидной железы или результаты анализа. Прежде чем вы начнете принимать какие-либо добавки или витамины, рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Меню для здоровья щитовидной железы может выглядеть так:

  • при гипертиреозе на завтрак — овсяная каша плюс яичница с салатом из свежих овощей, на обед — суп на нежирном бульоне с курицей, на перекус — нежирный сыр и фрукты, на ужин — котлеты из нежирного мяса на пару с овощами и рисом;

  • при гипотиреозе и аутоиммунном тиреодите на завтрак — омлет с креветками зеленью, сыром и свежим огурцом, на обед — каша из риса (нешлифованного) с тыквой и яблоками, на перекус — нежирный творог (можно заправить сметаной или белым йогуртом низкой жирности), с яблоком или киви (могут быть и другие фрукты, но не сильно сладкие — виноград не стоит), на ужин — гречка с запеченной рыбой и зеленью.

Фото istockphoto.com

Ориентируясь на эти примеры, рекомендации наших специалистов и вашего лечащего врача, а также на личные предпочтения и состояние здоровья, вы сможете составить для себя простое и вкусное меню из подходящих продуктов.

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