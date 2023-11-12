Правда ли фастфуд так опасен, как все думают?

О причинах популярности фастфуда не нужно долго гадать: его быстро готовят, он недорогой и очень вкусный. Не будем лукавить — сложно найти того, кто не хотел бы время от времени запить хрустящую картошку фри сладкой газировкой.

Но можно ли есть фастфуд так, чтобы не навредить здоровью и не набрать лишний вес? Вместе с нутрициологом разобрались, правда ли фастфуд опасен, и если это так, то как минимизировать вред от него.

Почему нас тянет на фастфуд

Основная проблема фастфуда — и одновременно причина, по которой он нам так сильно нравится, — высокая степень обработки продуктов. Булочки для гамбургеров делают из муки мелкого помола — в ней нет полезной зерновой оболочки, так что продукт получается бедным на клетчатку, зато богатым быстрыми углеводами. В соусы добавляют большое количество сахара и соли, поэтому в них много пустых калорий и, помимо этого, они подстегивают аппетит. Картофель фри и другие блюда, зажаренные во фритюре, содержат вредные трансжиры. А еще во многие блюда из ресторанов быстрого питания добавляют усилители вкуса — именно поэтому нам иногда так навязчиво хочется именно их, а во время трапезы так тяжело остановиться.

Опасно или просто неполезно: какой фастфуд лучше не есть

Блюда из картофеля

Стандартный заказ в ресторане быстрого питания состоит из картошки фри или картофеля по-деревенски, бургера, ролла или другого сытного блюда, десерта и сладкого напитка.

В таком картофеле очень много соли, могут содержаться трансжиры.

Лучшая альтернатива — домашний жареный или запеченный картофель без добавок. Такой можно найти, например, в «Крошке Картошке».

Хуже картошки, жаренной во фритюре, может быть только картофель фри с жирным соусом. Это все позиции, похожие на «Картофель по-деревенски Чиз» из «Ростикса».

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В состав сырного соуса входят рафинированные масла, сахар и загуститель Е1422 (модифицированный крахмал). Он может плохо сказаться на работе поджелудочной железы и спровоцировать развитие опасных заболеваний.

Если вам хочется съесть картофель и при этом не превысить норму калорий, выберите запеченный без масла с белковой или овощной начинкой. Так получится уменьшить порцию, но сделать ее более сытной.

Бургеры, роллы и блины с начинкой

Различные вариации бургеров и роллов, в том числе «Чизбургер», «Чикенбургер», «Шримп ролл» из «Вкусно — и точка» или, например, «Шефролл оригинальный» или «Шефбургер оригинальный» из «Ростикса» тоже нельзя считать полезными и включать в рацион на регулярной основе. Несмотря на то что соотношение КБЖУ в них может быть неплохим (на один «Шефролл оригинальный» весом в 184 грамма приходится 469 калорий, 23,5 г белка, 19,6 г жира и 49,6 г углеводов), эти блюда не слишком насыщены полезными веществами.

Единственные ингредиенты, которые входят в состав этих блюд и которые можно включать в свой рацион на ежедневной основе, — салат айсберг, репчатый лук и томаты.

Блины с начинками из «Теремка» или «БлинБери» из-за самой основы блюда — блина — являются в первую очередь источником простых углеводов, вредных жиров и сахаров. Нутрициолог не рекомендует заменять ими обычный прием пищи — пусть это будет редким лакомством.

Салаты

Салаты из ресторанов быстрого питания наподобие «Цезарь боула» из «Крошки Картошки» и «Цезаря» из «Вкусно — и точка» можно употреблять несколько чаще, хотя и это не идеальный вариант обеда. За пользу в салатах отвечают источники клетчатки и витаминов — салат айсберг и томаты черри. Куриная грудка добавит в рацион белка. Если говорить о вреде блюд, то «Цезарь» из «Вкусно — и точки» грешит тем же, что и бургеры: технологией приготовления куриных стрипсов (жарка во фритюре) и непонятным составом сыра.

Десерты

Десерты в ресторанах быстрого питания нельзя считать полезными блюдами. Как правило, в их состав входят пшеничная мука и рафинированный сахар. Однако, по словам нутрициолога, в редких случаях десерты можно оставлять в рационе в качестве «читмила» — «передышки» от правильного питания.

Какой фастфуд менее вреден

Если волею судьбы вы все-таки оказались на фуд-корте голодным, поищите в меню ресторанов блюда, состав которых вам будет понятен. И речь, конечно, не только о яблочных дольках или морковных палочках.

Также можно обратить внимание на «Цезарь боул» из этого же кафе. Этот салат сбалансированный и сытный. Неплохим выбором станет овощной салат и «Биг Спешиал Ролл» во «Вкусно — и точка». Это комбо содержит примерно 30 г белка и клетчатку.

По словам нутрициолога, злоупотреблять не стоит даже относительно здоровым фастфудом.

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Как есть фастфуд так, чтобы не навредить здоровью

Безвредным фастфуд сделать не получится, но и ничего страшного не случится, если вы иногда будете позволять его себе. Чтобы такая еда хорошо вписывалась в ваш рацион, можно заранее планировать приемы пищи. Так вы сможете точно знать, что закроете потребность в белке и не переборщите с углеводами и жирами. С этим могут помочь приложения для подсчета калорий, такие как FatSecret и Easy Fit.

В этом вопросе, как и в любом другом, важен баланс. Придерживайтесь правила 80/20: 80% еды в вашем рационе должны составлять «чистые» продукты и блюда с понятным составом, а 20% можно выделить на «запретные плоды». В какой-то степени это может быть даже полезно — без строгих ограничений в питании вам будет легче придерживаться диеты в долгосрочной перспективе.