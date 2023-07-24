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Сегодня, 07:00

Продукты, богатые железом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

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Красное мясо.
Фото Freepik
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Железо наряду с другими важными для организма веществами обеспечивает его гармоничное функционирование. Нехватка этого элемента мгновенно сказывается на нашем здоровье, самочувствии и внешнем виде. Как не допустить дефицита железа, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Роль железа в организме человека

Железо — жизненно важный элемент для организма человека. Среди функций, которые выполняет минерал:

  • кроветворение и насыщение всех органов и тканей кислородом;

  • обеспечение организма энергией;

  • поддержание иммунитета;

  • холестериновый обмен;

  • здоровье и красота кожи, волос, ногтей.

При недостатке железа снижается гемоглобин. Из-за этого появляется упадок сил, слабость, бледность кожных покровов. Качество жизни ощутимо снижается.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Продукты растительного происхождения с высоким содержанием железа

Среди продуктов растительного происхождения, богатых железом:

На первом месте по содержанию железа — шпинат, который к тому же содержит в больших объемах аскорбиновую кислоту, помогающую железу лучше усваиваться. На второе место я бы поставил известную всем гречневую крупу. На третье — бобовые и их производные, такие как растительное мясо на соевой основе, котлеты из чечевицы или фасоли. Еще обязательно упомянуть тыквенные семечки и темный шоколад — эти продукты также имеют железо в своем составе.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Продукты животного происхождения с высоким содержанием железа

К источникам железа животного происхождения относятся:

Мясные продукты — лидеры по содержанию железа. Но, если вы не едите мясо или употребляете его в минимальных количествах, на помощь придут продукты растительного происхождения, указанные выше.

Отдельно рекомендую регулярно сдавать анализ крови на уровень железа в организме. Делайте это хотя бы раз в год, и вы будете понимать, можно ли обойтись сочетанием мясных и растительных продуктов или есть необходимость в приеме дополнительных препаратов.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Яйца разбивают на горячую сковороду.
Фото istockphoto.com

Как правильно принимать продукты с железом для повышения усвоения

Чтобы железо лучше усвоилось, его стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином С. Шпинат и другая зелень — идеальный тому пример. Отличным вариантом будет съесть кусок красного мяса с гречкой, овощами и зеленью.

Не стоит сочетать железо в виде добавок и продукты с железом в составе с кальцием и магнием, например кисломолочными продуктами, или запивать еду чаем и кофе. Исключение — поливитаминные комплексы, в которых производители учитывают этот момент.

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