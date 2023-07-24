Продукты, богатые железом

Железо наряду с другими важными для организма веществами обеспечивает его гармоничное функционирование. Нехватка этого элемента мгновенно сказывается на нашем здоровье, самочувствии и внешнем виде. Как не допустить дефицита железа, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Роль железа в организме человека

Железо — жизненно важный элемент для организма человека. Среди функций, которые выполняет минерал:

кроветворение и насыщение всех органов и тканей кислородом;

обеспечение организма энергией;

поддержание иммунитета;

холестериновый обмен;

здоровье и красота кожи, волос, ногтей.

Продукты растительного происхождения с высоким содержанием железа

Среди продуктов растительного происхождения, богатых железом:

зеленые овощи;

семена и орехи;

бобовые (горох, чечевица, соя).

Продукты животного происхождения с высоким содержанием железа

К источникам железа животного происхождения относятся:

Мясные продукты — лидеры по содержанию железа. Но, если вы не едите мясо или употребляете его в минимальных количествах, на помощь придут продукты растительного происхождения, указанные выше.

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Как правильно принимать продукты с железом для повышения усвоения

Чтобы железо лучше усвоилось, его стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином С. Шпинат и другая зелень — идеальный тому пример. Отличным вариантом будет съесть кусок красного мяса с гречкой, овощами и зеленью.

Не стоит сочетать железо в виде добавок и продукты с железом в составе с кальцием и магнием, например кисломолочными продуктами, или запивать еду чаем и кофе. Исключение — поливитаминные комплексы, в которых производители учитывают этот момент.

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