4 группы продуктов, которые только усиливают голод

А ведь многие ошибочно выбирают их для перекуса.

Мы испытываем чувство голода, когда организму необходима пища. Уровень глюкозы в крови падает, и примерно раз в четыре часа хочется перекусить. Но бывает, что наесться никак не получается. Дело в том, что некоторая еда не утоляет голод, а только разжигают аппетит. О том, какие продукты могут стать причиной переедания, разбираемся вместе с нутрициологом Дарией Каравацкой.

Простые углеводы

Из различных продуктов глюкоза с разной скоростью попадает в организм. У этой скорости есть название — гликемический индекс (ГИ). Продукты с высоким содержанием белков, жиров и клетчатки относят к медленным углеводам, а их ГИ будет низким (глюкоза медленно попадает в кровоток). Если это простые углеводы (их еще называют «быстрыми»), например, выпечка, то глюкоза быстро поступит в кровь (высокий ГИ).

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После употребления сложных углеводов глюкоза в крови медленно возвращается в норму. После употребления простых — происходит резкий скачок глюкозы в крови, а затем резкий спад — «яма». Во время такого спада и случается приступ голода. Может появиться головокружение, будет хотеться быстрее чем-то перекусить, чтобы вновь поднять «сахар в крови».

Из-за яркого вкуса и быстрого насыщения (которое длится недолго) люди часто выбирают простые углеводы для перекуса. К ним относятся выпечка, сладости, шоколад, каши быстрой варки, белый шлифованный рис, белый хлеб, попкорн, кукурузные хлопья, чипсы, печенье, а также фрукты и корнеплоды.

Горькие травы

Например, укроп, рукола, петрушка, имбирь, фенхель, сельдерей, артишок, репа, редис, редька, хрен, рябина. Все виды капусты и салаты: радичио, кейл, эндивий (цикорный салат).

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Кислые овощи, ягоды и фрукты

Яблоки, цитрусовые, гранат, киви, крыжовник, клюква, вишня, слива, абрикос, кислые сорта груш и винограда. Эти продукты раздражают стенки желудка и провоцируют появление аппетита.

Специи

Такие как корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик, черный перец, соль. Еда со специями возбуждает рецепторы и усиливает чувство голода.

Однако последние три группы продуктов будут полезны для тех, у кого проблемы с аппетитом и кому даже основные приемы пищи даются непросто. К примеру, после еды возникает тяжесть, сонливость, вздутия.

Чаще всего проблемы с аппетитом связаны с тем, что в организме недостаточно активно вырабатываются ферменты (вещества, которые помогают переварить еду) и соляная кислота.

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