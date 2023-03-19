Как приготовить вкусную овсянку на воде? 5 кулинарных секретов

Бонус — рецепт для ленивых.

Овсяная каша на воде — простой и очень полезный вариант завтрака, но далеко не каждый назовет его своим любимым. Вместе с нутрициологом Ульяной Беликовой мы решили переубедить тех, кто считает, что овсянка на воде не может быть вкусной. Рассказываем о способах приготовить это блюдо по-новому.

Чем полезна овсянка

Овсяная каша обволакивает желудок, тем самым защищая его. А если варить ее на воде, то она будет содержать меньше калорий и подойдет тем, кто следит за весом. Кроме того, овсянка долгой варки содержит нерастворимые волокна, которые помогают выводить токсины.

Секреты приготовления вкусной овсянки на воде

Вот четыре способа приготовить овсяную кашу на воде так, чтобы она приносила не только пользу, но и удовольствие:

Выбрать правильные хлопья

Главное в приготовлении овсянки на воде — выбрать вкусные хлопья. Лучше брать те, что нужно варить, так как они дают длительное насыщение. Выбирайте плющеные овсяные хлопья. Они содержат массу витаминов и микроэлементов. Плющеную овсянку рекомендуют при гастритах, колитах и язве желудка.

Фото Freepik/jcomp

Добавить масло

Это один из секретных ингредиентов. Масло можно выбрать на свой вкус: растительное, оливковое, кунжутное, масло гхи или авокадо. Чтобы приготовить вкусную кашу, нужно взять необходимое количество хлопьев, залить водой, поставить на средний огонь и варить 15-18 минут, постепенно добавляя выбранное масло.

Добавить фрукты, ягоды и ореховую пасту

Любые фрукты и ягоды превратят овсяную кашу на воде в полезный и вкусный десерт. А еще можно добавить одну чайную ложку любой ореховой пасты без сахара, она придаст блюду особенный аромат. Сверху кашу также можно посыпать орехами и семечками.

Freepik/freepik

Сладкоежкам на заметку: вместо сахара в овсянку можно добавить сухофрукты, банан или мед. Также сладость придадут черника, малина или клубника.

А если хочется еще большего разнообразия, можно добавить при варке пару столовых ложек киноа или амаранта. Они насыщают организм белком и полезными микроэлементами.

Потереть сыр

Необычный, но вкусный вариант овсянки — с добавлением небольшого количества тертого твердого сыра или козьей, овечьей брынзы уже в готовую кашу. Понадобится 30 граммов на порцию.

«Ленивый» рецепт овсянки

И бонусом рассказываем про «ленивый» рецепт овсянки. В банку необходимо насыпать 2-3 столовые ложки овсяных хлопьев, добавить орехи, семена, например чиа, и нарезанный кружочками банан. Залить все это кипятком или растительным молоком. Плотно закрыть и оставить на ночь в холодильнике. Утром у вас будет отличный завтрак без лишних хлопот.

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