Как приготовить нежный и полезный скрэмбл на завтрак

Рассказываем, чем блюдо отличается от обычного омлета и как сделать его правильно.

Формула полноценного завтрака проста: стакан теплой воды, спустя полчаса-час — вкусный белково-жировой завтрак и немного сложных углеводов. Почему бы утром не съесть вкуснейший домашний скрэмбл с кусочком цельнозернового хлеба и ломтиком лосося? Идеальное сочетание легкоусвояемого белка, ненасыщенных жиров и цельных злаков.

Скрэмбл — вкусная альтернатива классическому омлету и глазунье. У блюда родом из Франции есть русский аналог — яичница-болтунья, но скрэмбл звучит аппетитнее, а блюдо получается буквально тающим во рту.

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В приготовлении есть свои тонкости и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы блюдо получилось изумительно вкусным. Рассказываю, как приготовить правильный скрэмбл, и делюсь рецептами идеального завтрака.

Что такое скрэмбл

Главное преимущество скрэмбла — в быстрой термической обработке продуктов (несколько минут). При приготовлении такого омлета разрушается всего 10-15% витаминов, а остальной «коктейль» из незаменимых аминокислот, минералов и антиоксидантов, которые содержатся в яйцах и масле, сохраняется.

Для приготовления классического скрэмбла нужны лишь куриные яйца, сливочное масло и соль. Даже если у вас сковорода с антипригарным покрытием, не лишайте себя удовольствия добавить в блюдо масло — оно придает приятный вкус и нежный аромат. 5 рецептов быстрого завтрака для тех, кто постоянно опаздывает Как приготовить правильный скрэмбл

Чтобы приготовить правильный скрэмбл, нужны яйца высшей категории (желательно фермерские) и жирное сливочное масло. От качества этих ингредиентов зависит 90% вкуса блюда.

У фермерских и домашних яиц более насыщенный вкус, а процент содержания гормонов и антибиотиков сведен к минимуму.

Обязательно выбирайте натуральное сливочное масло с жирностью 72,5-82,5%, чтобы блюдо получилось более вкусным. Сливочное масло можно заменить на топленое, масло гхи, нерафинированное оливковое (вкус будет пикантнее).

Чтобы приготовить идеальный скрэмбл с первого раза, потребуется качественная сковорода. Лучше всего использовать модель с антипригарным керамическим покрытием.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Для скрэмбла подходит сковорода среднего размера (до 26 см). Небольшая площадь дна поможет избежать пригорания, потому что толстый слой яичной массы готовится более равномерно, чем тонкий, а в пышном слое задерживается больше пара, который и делает скрэмбл воздушным. Кроме того, в посуде небольшого диаметра удобнее перемешивать и контролировать равномерность приготовления блюда.

Понадобятся также миска, вилка для взбивания, лопатка (лучше силиконовая, чтобы не дробить схватившиеся кусочки яйца, а лишь аккуратно перемещать их с места на место).

Блюдо готовится элементарно, если знать несколько правил:

Не экономьте на масле — его потребуется немного, но от качества зависит сливочный вкус блюда.

Не взбивайте яйца слишком интенсивно, не доводите массу до пены и «пиков». Интенсивное взбивание «разворачивает» белковые нити, которые при нагревании активно соединяются, образуя слишком плотную структуру. Аккуратно перемешивайте яйца вилкой, пока не исчезнет явное различие между желтком и белком.

Добавьте соль в яйца, как только разбили их в миску. Тогда хлопья скрэмбла будут нежнее, ведь соль препятствует сцеплению яичных белков между собой.

Добавляйте специи в скрэмбл перед готовностью.

Важно не передержать блюдо на плите — скрэмбл должен быть в состоянии альденте, чтобы сохранить нежную и кремообразную массу, а не стать пересушенным омлетом.

Скрэмбл дойдет до идеальной кондиции через несколько секунд после снятия с огня.

Идеи для полезного завтрака со скрэмблом

Продуктивный день начинается с вкусного завтрака — и когда времени совсем нет, на выручку придет классический вариант скрэмбла из яиц и масла. Если в запасе есть больше пяти минут, предлагаю приготовить скрэмбл со шпинатом или скрэмбл-батат.

Скрэмбл со шпинатом

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

шпинат — 50 г;

соль и перец — по вкусу.



Выложить половину ложки сливочного масла на горячую сковороду, добавить промытый шпинат и жарить на среднем огне, постоянно помешивая.

Фото Freepik/ededchechine

Когда шпинат станет мягким, влить в сковороду подсоленные яйца и начать активно помешивать смесь деревянной лопаткой или вилкой. Добавить специи и убрать скрэмбл с плиты, когда яйца схватятся и свернутся комочками, но еще не будут готовы полностью.

Съесть с аппетитом, пока скрэмбл горячий и ароматно пахнет.

Скрэмбл-батат

Для полезного скрэмбл-батата вам нужно чуть больше продуктов и времени, но результат того стоит.

Ингредиенты:

батат — 1 шт.;

оливковое масло — несколько капель;

специи для сладкого картофеля (кардамон, имбирь, красный перец) — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

рукола — небольшая горсть;

кунжут — 1 ч. л.;

масло гхи — 1 ст. л.

Фото Freepik/Racool_studio

Разрезать батат вдоль на пластины толщиной примерно 1 см. Запечь сладкий картофель в духовке, предварительно смазав его оливковым маслом с двух сторон и посыпав специями.

Кардамон, имбирь и красный перец ускоряют метаболизм. Согревающие специи улучшают циркуляцию крови, согревают и обеспечивают прилив энергии.

На смазанную маслом гхи сковороду при средней температуре выложить яйцо, подсолить и размешивать вилкой в процессе приготовления (в течение минуты). На ломтик запеченного батата выложить яичный скрэмбл, украсить руколой, присыпать специями по вкусу.

Готовьте вкусный скрэмбл на завтрак с хрустящими цельнозерновыми тостами или на ужин с салатом из свежих овощей и с ароматной заправкой. Добавьте в привычное меню новое блюдо, чтобы ваш рацион был вкусным, разнообразным и непременно полезным.

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