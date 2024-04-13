5 рецептов вкусных постных салатов: советы шеф-повара

Сегодня, 15:30
Во время поста важно питаться разнообразно, чтобы не лишать организм нужных питательных веществ. Хорошим подспорьем в этом вопросе станут салаты. Это блюдо может быть как легким, так и очень сытным: все зависит от того, какие ингредиенты положить. Кирилл Горбачев, бренд-шеф франшизы семейных ресторанов, поделился пятью рецептами постных салатов.
Ингредиенты:
авокадо — 1 шт.;
огурец — 1 шт.;
небольшой кабачок — 1 шт.;
шпинат — 1 пучок;
базилик — 1 пучок;
жареные фисташки — по вкусу;
оливковое масло — 2 ч. л.;
мед — 1 ч. л.;
зернистая горчица — 1 ч. л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Помыть овощи, очистить авокадо и кабачок, из авокадо удалить косточку.
Мякоть авокадо, огурец и сырой кабачок нарезать, сложить в салатник.
Шпинат и базилик произвольно нарезать или порвать руками, добавить к овощам.
В отдельной емкости приготовить заправку: смешать до однородной консистенции жидкий мед, горчицу и масло, добавить соль и перец по вкусу.
Заправить салат, сверху посыпать жареными фисташками. При желании можно украсить ростками маша.
Ингредиенты:
свекла — 2 шт.;
картофель — 3 шт.;
замороженный зеленый горошек — 300 г;
морковь — 1 шт.;
квашеная капуста — 200 г;
огурец свежий — 1 шт.;
огурец соленый — 1 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
яблочный уксус — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности, остудить и очистить.
Замороженный зеленый горошек опустить на пару минут в кипящую воду, затем сразу переложить в ледяную.
Свеклу, картофель, морковь, соленый и свежий огурец нарезать кубиками среднего размера.
Добавить квашеную капусту и горошек.
Перемешать все овощи, посолить и поперчить.
Смешать оливковое масло с уксусом и заправить винегрет.
Ингредиенты:
кабачок — 1 шт.;
баклажан — 1 шт.;
красный или желтый болгарский перец — 1 шт.;
помидоры — 3 шт.;
шпинат — 1 пучок;
кинза — 1 пучок;
оливковое масло — 1 ч. л.;
соль, перец — по вкусу;
темный бальзамический крем — по вкусу;
семена тыквы — по вкусу.
Способ приготовления:
Кабачок, баклажан, помидоры и перец помыть, крупно порезать. Кожицу с кабачка и баклажана счищать не нужно.
Выложить нарезанные овощи на противень, сбрызнуть оливковым маслом.
Запекать при температуре 190 градусов на режиме конвекции 20-25 минут (до готовности).
Запеченные овощи очистить от кожуры, нарезать.
Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками.
Смешать зелень и овощи, посолить и поперчить по вкусу.
При подаче полить темным бальзамическим кремом и посыпать семенами тыквы.
Ингредиенты:
киноа (можно заменить булгуром) — 100 г;
помидоры черри — 7-8 шт.;
огурец — 1 шт.;
авокадо — 1 шт.;
шпинат — 1 пучок;
кинза — 1 пучок;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль, перец — по вкусу;
семена тыквы — по вкусу.
Способ приготовления:
Киноа отварить по инструкции, указанной на упаковке.
Помыть овощи, авокадо очистить и удалить косточку.
Черри разрезать на половинки, огурец и мякоть авокадо нарезать.
Шпинат и кинзу произвольно нарезать или порвать руками.
Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.
Перед подачей посыпать салат жареными семенами тыквы.
Ингредиенты:
свежие огурцы — 4 шт.;
кунжутное масло — 1 ст. л.;
соевый соус — 1 ст. л.;
перец чили — 0,5 стручка;
соус кимчи — 1 ст. л.;
кинза — 1 пучок;
семена кунжута — 1 ч. л.;
жареный арахис — 40 г.
Способ приготовления:
Огурцы помыть и нарезать крупными полосками.
Сложить в глубокую миску, накрыть другой миской и отбить скалкой в течение минуты, чтобы овощи дали сок.
К битым огурцам добавить все остальные ингредиенты: кунжутное масло, соевый соус, соус кимчи, мелко нарезанный перец чили, зелень кинзы, семена кунжута и жареный арахис.
Все хорошо перемешать и убрать в холодильник на 20-30 минут.