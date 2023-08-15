5 рецептов вкусных блюд из кабачков

Летние кабачки— сезонный овощ, содержащий ряд полезных микроэлементов, таких как минералы, каротиноиды, витамин С, фенольные соединения и т.д. Он использовался в традиционной народной медицине для лечения простудных заболеваний и облегчения болей благодаря своей антиоксидантной, антиканцерогенной, противовоспалительной, противовирусной, противомикробной и обезболивающей активности. Делимся рецептами из кабачков, которые помогут поддерживать не только здоровье, но и хорошую форму.

Блинчики из кабачков с йогуртом и соусом фета

Количество порций: 6

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт — 1/2 ст.;

измельченный сыр фета — 1/3 ст.;

нарезанные листья свежего укропа — 1 ст. л.;

свежий лимонный сок — 1ч.л.;

оливковое масло первого отжима — 1/2 ч.л.;

чеснок, мелко натертый или измельченный — 1/2 небольшого зубчика.

Ингредиенты для блинчика:

оливковое масло первого отжима — 1 ст.л.;

средний кабачок, натертый на крупной терке — 2 шт.;

соль — 1/2 ч.л.;

яйца — 2 шт.;

лук, крупно натертый и обсушенный — 1/2 средней луковицы;

цельнозерновая мука — 1/3 ст.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

свежемолотый черный перец — 1/4 ч.л.

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Как приготовить

Шаг 1

Приготовьте соус: в миске среднего размера смешайте йогурт, фету, укроп, лимонный сок, оливковое масло и чеснок. Охладите до готовности и подавайте.

Шаг 2

Приготовьте блинчики: разогрейте духовку до 375 градусов; установите решетку посередине. Смажьте 10-дюймовую жаропрочную сковороду с антипригарным покрытием или чугунную сковороду тонким слоем масла.

Шаг 3

Откиньте кабачки с 1/4 чайной ложки соли на дуршлаг, установленный над миской, и дайте стечь воде в течение 15 минут. Руками выжмите из кабачков как можно больше воды.

Шаг 4

В миске среднего размера взбейте яйца, затем добавьте протертые кабачки и лук. Добавьте муку, столовую ложку масла, разрыхлитель, оставшуюся 1/4 чайной ложки соли и перца и перемешайте. Вылейте тесто на смазанную маслом сковороду и равномерно распределите его ложкой.

Шаг 5

Выпекайте около 30 минут, пока блинчик не подрумянится в середине и по краям и не станет золотисто-коричневым сверху. Переложите блинчик на разделочную доску и дайте ему постоять пять минут, прежде чем нарезать брусочками. Сразу подавайте, полив сверху или рядом ложкой соуса.

Паппарделле из кабачков

Количество порций: 4

Ингредиенты:

мелкая соль — 1/2 ч.л;

паппарделле (широкая яичная лапша) — 250 г;

оливковое масло первого отжима — 3 ст.л.;

лук мелко нарезанный — 1 средняя луковица;

чеснок нарезанный — 1 зубчик;

кабачок, очищенный и крупно натертый — 2 средних;

свежий лимонный сок — 1/4 ст.;

свежемолотый черный перец — 1/2 ч.л.;

подсушенные кедровые орешки — 1/4 ст.;

свежие листья базилика — горсть.

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Как приготовить

Шаг 1

Доведите большую кастрюлю с подсоленной водой до кипения на средне-сильном огне. Добавьте паппарделле и готовьте в соответствии с указаниями на упаковке до состояния аль денте, затем слейте воду.

Шаг 2

Тем временем в большой сковороде на средне-слабом огне разогрейте столовую ложку масла до образования румяной корочки. Добавьте лук и чеснок и готовьте, периодически помешивая, пока лук не начнет размягчаться, 3-4 минуты. Добавьте кабачки, увеличьте огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, пока кабачки не станут мягкими, но не кашицеобразными, 4-5 минут. Снимите с огня и добавьте лимонный сок, 1/2 чайной ложки соли и перец.

Шаг 3

Добавьте приготовленные паппарделле на сковороду к кабачкам и аккуратно перемешайте, чтобы равномерно покрыть. Попробуйте и приправьте солью и/или перцем по мере необходимости.

Шаг 4

Переложите на сервировочное блюдо, сбрызните оставшимися двумя столовыми ложками масла и посыпьте сверху кедровыми орешками и базиликом.

Салат из запеченных кабачков, картофеля и бурраты

Количество порций: 4

Ингредиенты:

сыр буррата (можно заменить свежей моцареллой) — 250 г;

средний кабачок — 2-3 шт.;

картофель — 450 г;

оливковое масло первого отжима — 3 ст.л.;

соль — 1/2 ч.л.;

свежемолотый черный перец — 1/2 ч.л.;

кедровые орешки — 1/4 ст.;

зелень, например кресс-салат или другая — 350 г;

листья базилика — 1/4 ст.;

винный уксус — 2 ст.л.

Фото istockphoto.com

Как приготовить

Шаг 1

Разогрейте духовку до 400 градусов. Дайте буррате нагреться до комнатной температуры.

Шаг 2

Тем временем нарежьте кабачки кусочками. Разрежьте картофель на половинки или четвертинки, в зависимости от их размера.

Шаг 3

Выложите овощи на противень с бортиками. Сбрызните двумя столовыми ложками масла и приправьте солью и перцем, перемешивая, и убедившись, что срезанные стороны обращены вниз. Запекайте в течение 20-25 минут, до готовности. Когда вы перевернете кусочки кабачка и картофеля, они должны красиво подрумяниться с разрезанных сторон.

Шаг 4

Пока овощи готовятся в духовке, подсушите кедровые орешки на маленькой сухой сковороде на среднем огне в течение нескольких минут. Дайте остыть.

Шаг 5

Выложите зелень на блюдо. Порвите листья базилика, чтобы они упали на зелень. Слегка посолите и поперчите. Добавьте запеченные кабачки и картофель, кедровые орешки. Нарежьте или разорвите буррату, разложив кусочки сыра по тарелке.

Шаг 6

Сбрызните салат уксусом и оставшейся столовой ложкой масла. Подавайте сразу.

Кабачки, маринованные в имбире, с йогуртом

Количество порций: 2

Ингредиенты:

лайм — 1 шт.;

свежий корень имбиря — 1 кусочек;

чеснок — 1 зубчик;

соль — 1/8 ч.л. и 1/4 ч.л.;

кабачок — 2 средних;

оливковое масло первого отжима — 2 ст.л. и 2 ч. л.;

свежемолотый черный перец — 1/4 ч.л.;

йогурт для подачи на стол — 1/2 ст.;

зеленый лук — 1 пучок;

яйца — 2 шт.

Фото istockphoto.com

Как приготовить

Шаг 1

Натрите на мелкой терке чайную ложку цедры лайма. Нарежьте лайм и выжмите сок в мерный стаканчик. Крупно нарежьте лук, чтобы получилось не менее трех столовых ложек. Имбирь почистите ложкой, затем натрите на терке или пропустите через мясорубку, чтобы получилась столовая ложка. Чеснок измельчите, добавьте немного соли, чтобы превратить его в пасту.

Шаг 2

Промойте кабачки и обрежьте кончики. Нарежьте каждый овощ вдоль на одинаково тонкие пластинки.

Шаг 3

Используйте две чайные ложки масла, чтобы слегка смазать кабачок с обеих сторон, затем приправьте 1/8 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца.

Шаг 4

Разогрейте большую сухую сковороду-гриль на высоком огне. Выложите на сковороду столько пластинок кабачка, сколько поместится в один слой; уменьшите огонь до среднего и готовьте примерно по полторы минуты с каждой стороны. Пластинки размягчатся и превратятся в ленточки. Повторите процедуру приготовления всех кабачков, переложив их на большое блюдо, когда будут готовы ленточки.

Шаг 5

Смешайте цедру лайма и йогурт (по вкусу) в небольшой миске, сбрызните маслом. Слегка приправьте перцем.

Шаг 6

Взбейте оставшиеся две столовые ложки масла с соком лайма (в мерной чашке), затем добавьте зеленый лук, чеснок, имбирь. Полейте кружочки кабачков, аккуратно перемешивая, чтобы они полностью покрылись. Если смесь выглядит сухой, сбрызните еще немного маслом. Оставьте их настояться, пока вы готовите яйца.

Шаг 7

Разогрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Разбейте яйца и обжаривайте солнечной стороной вверх, пока белки не застынут, но желток все еще будет немного жидковатым. Приправьте их оставшейся 1/4 чайной ложки соли и щепоткой перца.

Шаг 8

Перед подачей распределите йогурт с цедрой лайма по тарелкам, распределяя его тыльной стороной ложки. Сверху выложите равное количество кабачков, маринованных в имбире, затем на каждую порцию положите по яйцу.

Цельнозерновой хлеб с кабачками

Количество порций: 10-12

Этот хлеб с кабачками, приготовленный из цельнозерновой муки без рафинированного сахара, получается сытным и нежно-сладким, но при этом не напоминает пышный пирог.

Хлеб с кабачками можно хранить при комнатной температуре в герметичном контейнере или плотно завернутым до трех дней.

Ингредиенты:

растительное масло — 1/2 ст.;

кабачок, очищенный и натертый на крупной терке — 315 г;

изюм без косточек, замоченный в горячей водопроводной воде минимум на 10 минут — 1/4 ст. (35 г);

цельнозерновая мука — 2 чашки (250 г);

молотый имбирь — 2 ч. л.;

разрыхлитель — 1 1/4 ч.л.;

пищевая сода — 1/2 ч. л.;

мелкая морская или поваренная соль — 1/2 ч.л.;

яйца комнатной температуры — 2 шт.;

мед — 1/2 ст. (110 мл/150 г);

ванильный экстракт — 1 ч.л.

Фото istockphoto.com

Как приготовить

Шаг 1

Установите решетку в середине духовки и разогрейте до 400 градусов. (Температуру вы снизите, как только начнете выпекать, но более высокая начальная температура способствует подъему того, что в противном случае могло бы получиться плотным, приземистым пирогом). Смажьте форму для выпечки хлеба небольшим количеством масла.

Шаг 2

При необходимости разделите на порции, выкладывайте натертые кабачки в центр чистого кухонного полотенца. Заверните края полотенца так, чтобы получился пакетик, похожий на мятную конфету, и выжмите из кабачков как можно больше жидкости.

Шаг 3

С замоченного изюма слейте всю воду.

Шаг 4

В миске среднего размера взбейте вместе муку, имбирь, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В отдельной большой миске взбейте вместе яйца, 1/2 стакана масла, мед и ваниль до получения однородной массы. Взбейте с изюмом, а затем с кабачками. Добавьте смесь муки к яичной смеси и тщательно перемешайте гибкой лопаткой до получения однородной массы.

Шаг 5

Выложите тесто на форму для выпечки и разровняйте верх. Уменьшите температуру духовки до 375 градусов. Выпекайте в течение 45 минут.

Шаг 6

Начинайте проверять готовность через 45-50 минут.

Выпекайте еще 10-15 минут или до тех пор, пока тесто, вставленное в серединку, не получится практически чистым, с несколькими влажными крошками.

Шаг 7

Переложите форму на решетку и дайте остыть в течение 10 минут. Проведите ножом для масла по краю хлеба, чтобы освободить прилипшие края, а затем выньте его из формы. Нарежьте и подавайте теплым или комнатной температуры.

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