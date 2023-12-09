5 рецептов вкусных и полезных пирогов от нутрициолога

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Пирог — по-настоящему универсальное блюдо. Он может быть как десертом, так и главным блюдом. Его можно приготовить для праздничного застолья и для ужина в кругу семьи. В этой статье мы собрали пять рецептов от эксперта-нутрициолога, которые разнообразят ваше меню.

Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

овсяная мука — 300 г;

сливочное масло — 200 г;

сахар кокосовый — 80 г;

яйцо — 2 шт.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

сметана — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

апельсиновый сок — 100 мл;

сахар кокосовый — 30 г.

Фото Arx0nt/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Теплое сливочное масло смешать с кокосовым сахаром. Затем добавить яйца, сметану, разрыхлитель, овсяную муку. Смазать форму для запекания маслом. Вылить в форму тесто. Очистить апельсин, разделить на дольки. Каждую дольку разрезать на 4 части. Разложить кусочки по тесту. Запекать пирог 1 час при температуре 180 °C. При желании можно приготовить глазурь: нагреть апельсиновый сок, всыпать сахар. Нагревать до полного растворения сахара. Готовый пирог залить глазурью.

Заливной пирог из индейки и шпината

Ингредиенты:

мука из зеленой гречки — 180 г;

нутовая мука — 170 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

йогурт — 100 г;

кокосовое масло — 10 г;

соль — 5 г;

приправы — по желанию;

разрыхлитель — 10 г;

вода — 150 мл;

индейка — 400 г;

шпинат — 100 г.

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Способ приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты. К сухим ингредиентам добавить яйцо, масло, воду, йогурт и перемешать, дать постоять 10 минут. Шпинат нарезать мелко, индейку — тонкими кусочками. Смазать форму маслом, вылить 1/3 теста, выложить сначала шпинат, затем индейку, залить оставшимся тестом. Поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 40 мин при 200 °С. Посыпать семенами льна или украсить листочками шпината.

Киш с брокколи и форелью

Ингредиенты:

мука из зеленой гречки — 180 г;

масло гхи — 50 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

соль — щепотка;

филе форели — 230 г;

брокколи — 200 г;

кокосовое молоко — 130 г;

сыр — 130 г;

соль розовая гималайская — 5 г;

итальянские травы — 5 г;

листья шпината — 5 г;

оливковое масло для жарки — 3 г.

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Способ приготовления:

В миске смешать яйца и масло гхи. Добавить муку, перемешать до однородной консистенции. Форму для выпечки смазать оливковым маслом. Выложить тесто в емкость для запекания и сформировать бортики. Форель разрезать на кусочки, разложить по тесту. Брокколи разделить на соцветия и равномерно разложить поверх рыбы. В миске смешать яйца, кокосовое молоко, сыр и специи. Залить этой смесью пирог. Запекать 40 минут при 180 °C. По желанию украсить шпинатом.

Пирог с черешней

Ингредиенты:

черешня — 400 г;

мука из зеленой гречки — 120 г;

кокосовый сахар — 40 г;

кокосовое молоко — 130 г;

яйца — 2 шт.;

корица — 5 г.

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Способ приготовления:

Смешать яйца, кокосовый сахар, кокосовое молоко и муку в жидкое тесто. Удалить косточки из ягод, выложить их плотно на дно формы в один слой. Залить ягоды тестом. Выпекать пирог с черешней в предварительно прогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Творожный пирог с грушей

Ингредиенты:

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

кокосовое масло — 1 ст. л.;

овсяная мука — 1 стакан;

творог — 400 г;

яйца куриные — 2 шт.;

кокосовый сахар — 50 г;

крахмал кукурузный — 1 ч. л.;

груши свежие — 2 шт.;

корица (для посыпки) — по вкусу.

Фото kabVisio/www.istockphoto.com

Способ приготовления: