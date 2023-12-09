5 рецептов вкусных и полезных пирогов от нутрициолога

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Пирог — по-настоящему универсальное блюдо. Он может быть как десертом, так и главным блюдом. Его можно приготовить для праздничного застолья и для ужина в кругу семьи. В этой статье мы собрали пять рецептов от эксперта-нутрициолога, которые разнообразят ваше меню.
Ингредиенты:
овсяная мука — 300 г;
сливочное масло — 200 г;
сахар кокосовый — 80 г;
яйцо — 2 шт.;
разрыхлитель — 2 ч. л.;
сметана — 200 г;
апельсин — 1 шт.;
апельсиновый сок — 100 мл;
сахар кокосовый — 30 г.
Способ приготовления:
Теплое сливочное масло смешать с кокосовым сахаром. Затем добавить яйца, сметану, разрыхлитель, овсяную муку.
Смазать форму для запекания маслом. Вылить в форму тесто.
Очистить апельсин, разделить на дольки. Каждую дольку разрезать на 4 части. Разложить кусочки по тесту.
Запекать пирог 1 час при температуре 180 °C.
При желании можно приготовить глазурь: нагреть апельсиновый сок, всыпать сахар. Нагревать до полного растворения сахара.
Готовый пирог залить глазурью.
Ингредиенты:
мука из зеленой гречки — 180 г;
нутовая мука — 170 г;
кукурузный крахмал — 50 г;
яйцо — 1 шт.;
йогурт — 100 г;
кокосовое масло — 10 г;
соль — 5 г;
приправы — по желанию;
разрыхлитель — 10 г;
вода — 150 мл;
индейка — 400 г;
шпинат — 100 г.
Способ приготовления:
Смешать все сухие ингредиенты.
К сухим ингредиентам добавить яйцо, масло, воду, йогурт и перемешать, дать постоять 10 минут.
Шпинат нарезать мелко, индейку — тонкими кусочками.
Смазать форму маслом, вылить 1/3 теста, выложить сначала шпинат, затем индейку, залить оставшимся тестом.
Поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 40 мин при 200 °С.
Посыпать семенами льна или украсить листочками шпината.
Ингредиенты:
мука из зеленой гречки — 180 г;
масло гхи — 50 г;
яйцо куриное — 2 шт.;
соль — щепотка;
филе форели — 230 г;
брокколи — 200 г;
кокосовое молоко — 130 г;
сыр — 130 г;
соль розовая гималайская — 5 г;
итальянские травы — 5 г;
листья шпината — 5 г;
оливковое масло для жарки — 3 г.
Способ приготовления:
В миске смешать яйца и масло гхи. Добавить муку, перемешать до однородной консистенции.
Форму для выпечки смазать оливковым маслом.
Выложить тесто в емкость для запекания и сформировать бортики.
Форель разрезать на кусочки, разложить по тесту.
Брокколи разделить на соцветия и равномерно разложить поверх рыбы.
В миске смешать яйца, кокосовое молоко, сыр и специи. Залить этой смесью пирог.
Запекать 40 минут при 180 °C.
По желанию украсить шпинатом.
Ингредиенты:
черешня — 400 г;
мука из зеленой гречки — 120 г;
кокосовый сахар — 40 г;
кокосовое молоко — 130 г;
яйца — 2 шт.;
корица — 5 г.
Способ приготовления:
Смешать яйца, кокосовый сахар, кокосовое молоко и муку в жидкое тесто.
Удалить косточки из ягод, выложить их плотно на дно формы в один слой.
Залить ягоды тестом.
Выпекать пирог с черешней в предварительно прогретой до 180 °С духовке 40 минут.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Приготовить тесто: смешать яйцо с солью. Влить в смесь растопленное кокосовое масло.
Добавить к смеси муку. Замесить тесто, скатать его в шар и убрать в холодильник.
Приготовить начинку: смешать все ингредиенты, кроме груш, в однородную массу.
Одну грушу нарезать на маленькие кусочки и добавить к творожной смеси.
Емкость для выпекания застелить пергаментом.
Достать тесто из холодильника, раскатать его и положить в емкость для выпекания. Сформировать бортики.
На тесто выложить начинку.
Вторую грушу нарезать кусочками или разрезать на 6 частей и выложить поверх начинки.
Выпекать 35-40 минут при температуре 180 °С.