Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Рецепты вкусных и простых пп-пирогов
Питание и еда

Сегодня, 20:00

4 мин.

5 рецептов вкусных и полезных пирогов от нутрициолога

Татьяна Пищева
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Пирог из четырех частей
Фото SGAPhoto/www.istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Пирог — по-настоящему универсальное блюдо. Он может быть как десертом, так и главным блюдом. Его можно приготовить для праздничного застолья и для ужина в кругу семьи. В этой статье мы собрали пять рецептов от эксперта-нутрициолога, которые разнообразят ваше меню.

Быстрые рецепты. 4 вкусных и полезных салата, которые вы приготовите за 5 минут

Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

  • овсяная мука — 300 г;

  • сливочное масло — 200 г;

  • сахар кокосовый — 80 г;

  • яйцо — 2 шт.;

  • разрыхлитель — 2 ч. л.;

  • сметана — 200 г;

  • апельсин — 1 шт.;

  • апельсиновый сок — 100 мл;

  • сахар кокосовый — 30 г.

Фото Arx0nt/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Теплое сливочное масло смешать с кокосовым сахаром. Затем добавить яйца, сметану, разрыхлитель, овсяную муку.

  2. Смазать форму для запекания маслом. Вылить в форму тесто.

  3. Очистить апельсин, разделить на дольки. Каждую дольку разрезать на 4 части. Разложить кусочки по тесту.

  4. Запекать пирог 1 час при температуре 180 °C.

  5. При желании можно приготовить глазурь: нагреть апельсиновый сок, всыпать сахар. Нагревать до полного растворения сахара.

  6. Готовый пирог залить глазурью.

Заливной пирог из индейки и шпината

Ингредиенты:

  • мука из зеленой гречки — 180 г;

  • нутовая мука — 170 г;

  • кукурузный крахмал — 50 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • йогурт — 100 г;

  • кокосовое масло — 10 г;

  • соль — 5 г;

  • приправы — по желанию;

  • разрыхлитель — 10 г;

  • вода — 150 мл;

  • индейка — 400 г;

  • шпинат — 100 г.

Фото YuraWhite/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать все сухие ингредиенты.

  2. К сухим ингредиентам добавить яйцо, масло, воду, йогурт и перемешать, дать постоять 10 минут.

  3. Шпинат нарезать мелко, индейку — тонкими кусочками.

  4. Смазать форму маслом, вылить 1/3 теста, выложить сначала шпинат, затем индейку, залить оставшимся тестом.

  5. Поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 40 мин при 200 °С.

  6. Посыпать семенами льна или украсить листочками шпината.

Киш с брокколи и форелью

Ингредиенты:

  • мука из зеленой гречки — 180 г;

  • масло гхи — 50 г;

  • яйцо куриное — 2 шт.;

  • соль — щепотка;

  • филе форели — 230 г;

  • брокколи — 200 г;

  • кокосовое молоко — 130 г;

  • сыр — 130 г;

  • соль розовая гималайская — 5 г;

  • итальянские травы — 5 г;

  • листья шпината — 5 г;

  • оливковое масло для жарки — 3 г.

Фото Irrin0215/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В миске смешать яйца и масло гхи. Добавить муку, перемешать до однородной консистенции.

  2. Форму для выпечки смазать оливковым маслом.

  3. Выложить тесто в емкость для запекания и сформировать бортики.

  4. Форель разрезать на кусочки, разложить по тесту.

  5. Брокколи разделить на соцветия и равномерно разложить поверх рыбы.

  6. В миске смешать яйца, кокосовое молоко, сыр и специи. Залить этой смесью пирог.

  7. Запекать 40 минут при 180 °C.

  8. По желанию украсить шпинатом.

Пирог с черешней

Ингредиенты:

  • черешня — 400 г;

  • мука из зеленой гречки — 120 г;

  • кокосовый сахар — 40 г;

  • кокосовое молоко — 130 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • корица — 5 г.

Фото pfongabe33/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать яйца, кокосовый сахар, кокосовое молоко и муку в жидкое тесто.

  2. Удалить косточки из ягод, выложить их плотно на дно формы в один слой.

  3. Залить ягоды тестом.

  4. Выпекать пирог с черешней в предварительно прогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Творожный пирог с грушей

Ингредиенты:

  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • кокосовое масло — 1 ст. л.;
  • овсяная мука — 1 стакан;
  • творог — 400 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • кокосовый сахар — 50 г;
  • крахмал кукурузный — 1 ч. л.;
  • груши свежие — 2 шт.;
  • корица (для посыпки) — по вкусу.
Фото kabVisio/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Приготовить тесто: смешать яйцо с солью. Влить в смесь растопленное кокосовое масло.

  2. Добавить к смеси муку. Замесить тесто, скатать его в шар и убрать в холодильник.

  3. Приготовить начинку: смешать все ингредиенты, кроме груш, в однородную массу.

  4. Одну грушу нарезать на маленькие кусочки и добавить к творожной смеси.

  5. Емкость для выпекания застелить пергаментом.

  6. Достать тесто из холодильника, раскатать его и положить в емкость для выпекания. Сформировать бортики.

  7. На тесто выложить начинку.

  8. Вторую грушу нарезать кусочками или разрезать на 6 частей и выложить поверх начинки.

  9. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 °С.

Рецепты ПП-тортов. ПП-торты: простые рецепты с фото

Рецепты
0
Новости холдинга
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ