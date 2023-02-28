Какая мука самая полезная? Отвечает нутрициолог

Пшеничная, ржаная, кокосовая — разбираемся, какую лучше выбрать.

Есть такой стереотип: когда садишься на диету, нужно отказаться от всего мучного. Но сегодня в магазинах столько разных видов муки, содержащих необходимые для организма элементы, что полностью исключать из рациона выпечку не обязательно.

Какая мука самая полезная, разбираемся вместе с нутрициологом.

Важно учитывать индивидуальные особенности организма и при необходимости посоветоваться с нутрициологом.

Пшеничная мука

Калорийность — 342 ккал, белки — 9,8 г, жиры — 1,2 г; углеводы — 74,9 г. Рассчитано на 100 г.

Делится на пять сортов:

грубый помол (большой размер после помола);

второй сорт;

первый сорт;

высший сорт (обычно используется для выпечки хлеба и всего остального);

крупчатка (самый тонкий помол).



Пшеничная мука в наших широтах самая распространенная и, соответственно, самая популярная. Бытует заблуждение, что эта мука — чуть ли не враг организму, а особенно фигуре. И хотя плохая репутация пшеничной муки сильно преувеличена, есть некоторые подводные камни, которые стоит иметь в виду.

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Польза

В зависимости от сорта в муке из пшеницы содержится разное количество белков, жиров, углеводов и других веществ. Лучше обратить внимание на цельнозерновую, так как в ней есть витамин В, отвечающий за деятельность нервной системы и укрепляющий здоровье волос и ногтей. А также — полезные минералы: кальций, магний, калий и железо.

Если употреблять продукты с цельнозерновой мукой, не превышая норму, улучшается работа желудка, обмен веществ и вывод токсинов.

Вред

Тем не менее у пшеничной муки есть и вредные свойства. Во-первых, в ней содержится глютен, поэтому при его непереносимости стоит рассмотреть безглютеновые аналоги.

Во-вторых, пшеничная мука высшего и первого сорта наиболее калорийна. Это важно учитывать, чтобы не набрать лишний вес. Людям с ожирением или сахарным диабетом лучше отказаться от пшеничной муки.

Ржаная мука

Калорийность — 349 ккал, белки — 11 г, жиры — 1,5 г; углеводы — 75 г. Рассчитано на 100 г.

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Одна из альтернатив пшеничной муке — ржаная. Она не так популярна, зато гораздо полезнее. Мука из ржи подойдет тем, кто на диете, и спортсменам.

Польза

Как и с пшеничной мукой, стоит обратить внимание на цельнозерновую. Главное преимущество ржаной муки — наличие лизина, аминокислоты, которая необходима спортсменам при больших нагрузках. Ржаная мука повышает расход энергии и за счет лизина уменьшает жировые отложения.

В этой муке, как и в пшеничной, содержится большое количество минералов и витаминов. А также она богата пищевыми волокнами, которые положительно влияют на работу желудка.

Вред

Минусы у ржаной муки все же есть. Если у вас имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), не стоит ей злоупотреблять. Иначе проблемы могут обостриться.

Рисовая мука

Калорийность — 366 ккал, белки — 6 г, жиры — 1,4 г; углеводы — 77,7 г. Рассчитано на 100 г.

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Рисовая мука — еще одна замена пшеничной. Особенно для тех, кто соблюдает безглютеновую диету, так как глютена в ней нет.

Польза

Главная составляющая рисовой муки — коричневый рис, который содержит клетчатку и витамин В7. Поэтому она улучшает метаболизм и пищеварение. Также выполняет функцию сорбента, то есть очищает организм от токсинов.

Вред

Этот вид муки замедляет работу кишечника, что может приводить к запорам. Поэтому людям с проблемами ЖКТ следует относиться осторожнее к рисовой муке.

Гречневая мука

Калорийность — 353 ккал, белки — 13,6 г, жиры — 1,2 г; углеводы — 71,9 г. Рассчитано на 100 г.

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Пожалуй, самая диетическая мука в подборке. Она имеет яркий аромат, блюда из гречневой муки получаются с небольшой горчинкой.

Польза

Мука из гречки содержит много полезных веществ. В частности, в ней есть рутин - компонент, который благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Полезна эта мука и для желудка: она укрепляет и очищает кишечник. Благодаря большому количеству кальция в составе гречневая мука укрепляет костную и хрящевую ткани.

Вред

С этим видом муки следует быть осторожным людям с синдромом раздраженного кишечника. Из-за большого содержания клетчатки проблемы с ЖКТ могут усугубиться.

Кокосовая мука

Калорийность — 400 ккал, белки — 20 г, жиры — 11 г; углеводы — 54 г. Рассчитано на 100 г.

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Эта мука идеально впишется в рацион худеющих и вегетарианцев, так как содержит небольшое количество углеводов. Соответственно, она имеет низкий гликемический индекс и подходит для людей с диабетом.

Польза

В кокосовой муке много минералов (магний, цинк, железо и др.) и витаминов групп В, Е, К, необходимых для здоровья кожи, волос и ногтей.

Мука из кокоса снижает уровень холестерина, выводит токсины, улучшает работу желудка и щитовидной железы. К тому же кокосовая мука не содержит глютена.

Вред

У такой муки действительно хороший состав, но все же нужно знать меру и не злоупотреблять. Особенно это касается тех, кто часто сталкивается с диареей, повышенным метеоризмом и имеет хронические заболевания кишечника.

Не следует давать выпечку из кокосовой муки детям: их желудок еще не полностью сформирован, поэтому употребление продукта с большим количеством клетчатки не принесет пользы.

Существует еще множество видов муки — миндальная, кукурузная, гороховая. У каждой есть свои плюсы и минусы. Прежде чем экспериментировать, изучите полезные и вредные свойства продукта и при необходимости посоветуйтесь с нутрициологом.

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