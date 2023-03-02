Какие фрукты самые полезные? 10 вариантов от нутрициолога

И почему при выборе важно учитывать, откуда вы родом.

Все продукты, выращенные на грядке, не обработанные химикатами, полезны, если есть их в сезон созревшими. Любые фрукты без исключения содержат микроэлементы, витамины, клетчатку и другие необходимые организму вещества. Но для каждого «набор» полезных плодов будет отличаться. Ведь все по-разному усваивают белки, жиры, углеводы, сахара и витамины.

Что стоит учитывать при выборе фруктов

Важно не забывать про генетику. Например, если предки не ели папайю, то и ваш организм может отреагировать аллергией или скрытой гиперчувствительностью при чрезмерном употреблении этого фрукта.

Freepik/jcomp

Также стоит помнить о заболеваниях, при которых употребление фруктов может вызвать обострение (например, сахарный диабет, панкреатит, болезни желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженного кишечника).

Ошибочно мнение, что от фруктов нельзя поправиться. Обилие фруктозы в рационе в итоге может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Какие фрукты самые полезные

Эти фрукты помогут снизить риск болезней и повысить иммунитет, если есть их регулярно, но не превышая норму.

Яблоки

Могут укрепить иммунную систему благодаря витамину С и антиоксидантам. Они также содержат пектин, который способствует пищеварению и снижает уровень холестерина. В этих плодах высокий уровень калия, поэтому они помогают регулировать кровяное давление.

Freepik/KamranAydinov

Бананы

Содержат фосфор и кальций, которые важны для здоровых костей. А также — витамины B6 и C, магний, диетические (пищевые) волокна и антиоксиданты, что делает их отличным источником питательных веществ.

Калий, содержащийся в бананах, помогает снизить уровень натрия в организме, что уменьшает риск высокого артериального давления.

Черника

Главное преимущество черники в том, что она содержит антоцианы — вещества, которые помогают защитить глаза от повреждения свободными радикалами (клетки, которые разрушают другие клетки) и улучшают зрение в целом.

А антиоксиданты, которых также много в чернике, помогают улучшить когнитивные способности. Кроме того, черника содержит много пищевых волокон, которые снижают уровень холестерина в крови.

Виноград

Прежде всего виноград улучшает здоровье сердца: он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить сердечно-сосудистую систему от повреждения свободными радикалами.

Также он способствует снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, виноград улучшает пищеварение и способствует выведению шлаков из организма благодаря большому количеству пищевых волокон.

Freepik/bearfotos

Клубника

Эта ягода также богата антиоксидантами, которые замедляют процесс старения. Кроме того, клубника может улучшить зрение: в ней содержатся антоцианы, снижающие риск возникновения глазных заболеваний, например катаракты.

Апельсин

Помимо того что из апельсинов можно получить витамин С, калий и клетчатку, эти фрукты содержат фолиевую кислоту, которая помогает снизить риск врожденных дефектов.

Арбуз

Это низкокалорийный продукт и подойдет для тех, кто следит за фигурой. Также арбуз помогает поддерживать водный баланс, так как на 90% состоит из воды. Он содержит аминокислоту цитруллин, которая помогает увеличить уровень оксида азота в организме. Это улучшает кровоток и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Freepik/rawpixel.com

Авокадо

Богат полезными жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Также содержит пищевые волокна, улучшающие пищеварение.

Кстати, Книга рекордов Гиннесса в 1998 году назвала авокадо самым полезным фруктом в мире.

Папайя

Содержит фермент папаин, который помогает расщеплять белки и улучшает пищеварение. Этот фрукт положительно влияет на здоровье кожи благодаря высокому содержанию витамина А и C. Кроме того, папайя предотвращает воспаления за счет фермента химопапаина.

Ананас

Этот экзотический фрукт — отличный источник витамина С и клетчатки, что положительно влияет на иммунитет. Он также содержит элемент бромелаин, который обладает противовоспалительными свойствами.

Freepik/8photo

Кроме того, в ананасе есть марганец, поддерживающий здоровье костей и зубов.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!