Самые вредные завтраки, которые многие едят каждый день

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Завтрак — самый важный прием пищи. Он заряжает энергией, а еще выстраивает гормональный фон на весь день. Но если утро началось с неподходящих блюд, работа организма будет нарушена. Рассказываем, как не стоит питаться после пробуждения.
Манная каша, овсяная каша с изюмом и фруктами, хлопья, белый хлеб, круассаны — все это быстрые углеводы. Такие завтраки резко повышают уровень сахара в крови и вызывают энергетический скачок. Но эффект длится недолго. После резкого прилива сил мы будем чувствовать усталость и еще больший голод.
К самым вредным утренним угощениям можно отнести все каши быстрого приготовления, мюсли, пончики, бутерброды с колбасными изделиями и покупные творожки. Тосты с вареньем также не лучший вариант для начала дня. Нам нужен белково-жировой низкоуглеводный завтрак, чтобы не запускать углеводные качели.
Помимо высокоуглеводного завтрака многие допускают еще две ошибки за завтраком: вовсе отказываются от еды или начинают трапезу с чашечки кофе. Почему не стоит этого делать?
Так вы попадете в ловушку голода. Организм, который не получил необходимого количества питательных веществ, потребует восполнить дефициты. Это приведет к неконтролируемому аппетиту за обедом и ужином. Переедание опасно набором веса и серьезными проблемами со здоровьем.
Напитком лучше завершить трапезу. Кофе на голодный желудок негативно сказывается на организме.
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