Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 06:30

Самые вредные завтраки, которые многие едят каждый день

Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка хочет съесть круассан
Фото istockphoto.com/Imgorthand
Telegram Дзен

Завтрак — самый важный прием пищи. Он заряжает энергией, а еще выстраивает гормональный фон на весь день. Но если утро началось с неподходящих блюд, работа организма будет нарушена. Рассказываем, как не стоит питаться после пробуждения.

Список неправильных завтраков

Манная каша, овсяная каша с изюмом и фруктами, хлопья, белый хлеб, круассаны — все это быстрые углеводы. Такие завтраки резко повышают уровень сахара в крови и вызывают энергетический скачок. Но эффект длится недолго. После резкого прилива сил мы будем чувствовать усталость и еще больший голод.

Кофе и&nbsp;круассаны. Что будет, если каждый день в течение недели завтракать как французы? Эксперимент редакции

К самым вредным утренним угощениям можно отнести все каши быстрого приготовления, мюсли, пончики, бутерброды с колбасными изделиями и покупные творожки. Тосты с вареньем также не лучший вариант для начала дня. Нам нужен белково-жировой низкоуглеводный завтрак, чтобы не запускать углеводные качели.

Что еще нельзя делать утром

Помимо высокоуглеводного завтрака многие допускают еще две ошибки за завтраком: вовсе отказываются от еды или начинают трапезу с чашечки кофе. Почему не стоит этого делать?

Почему нельзя отказываться от завтрака

Так вы попадете в ловушку голода. Организм, который не получил необходимого количества питательных веществ, потребует восполнить дефициты. Это приведет к неконтролируемому аппетиту за обедом и ужином. Переедание опасно набором веса и серьезными проблемами со здоровьем.

Утренний натюрморт: чашка кофе и мюсли с молоком
Фото dturphoto/Imgorthand

Почему не стоит пить кофе натощак

Напитком лучше завершить трапезу. Кофе на голодный желудок негативно сказывается на организме.

  • Кофеин стимулирует выработку желудочного сока и увеличивает его уровень кислотности. Если вы выпиваете кофе на голодный желудок, это может привести к изжоге.
  • Напиток лишь дает иллюзию насыщения. Питательные вещества, необходимые организму, вы не получите.
  • Употребление кофе на голодный желудок может привести к более сильному воздействию кофеина, что вызовет беспокойство, нервозность и даже проблемы со сном.
Что есть на&nbsp;завтрак. Как нужно правильно завтракать. Советы эксперта

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
8
Обсудить
Читайте также
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Избегайте их в жару: 6 напитков, которые могут навредить