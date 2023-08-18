Средиземноморская диета: что это такое и как правильно ее соблюдать

Средиземноморская диета — стиль питания, характерный для жителей Италии, Греции, Испании и других стран побережья. В 1960-х годах ученые-диетологи заинтересовались этим типом питания, поскольку на тот момент было известно, что местные жители реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вместе с диетологом Натальей Кругловой разбираемся в основных продуктах рациона, принципах диеты и ее пользе.

Суть и основные принципы средиземноморской диеты

В основе диеты — обилие фруктов и овощей, цельнозерновые продукты, листовая зелень, орехи и бобовые. В качестве источника жира используется оливковое масло, а молочные продукты, такие как сыр и йогурт, употребляются ежедневно, но в умеренных количествах. В тарелках регулярно присутствует рыба и морепродукты, птица.

Фото istockphoto.com/cream_ph

А вот красное мясо используется нечасто — буквально несколько раз в месяц. Десертом выступают свежие фрукты, ягоды и сухофрукты, а выпечку, наоборот, не едят.

Плюсы средиземноморской диеты

Минусы средиземноморской диеты и противопоказания

Кардинальных противопоказаний к такой диете нет. Но, как и с любой перестройкой питания и изменением пищевых привычек, может быть сложно отказаться от любимых продуктов, в особенности — от сладкого и мучных изделий.

Список разрешенных продуктов

Рыба (красная и белая).

Морепродукты: креветки, мидии, кальмары, осьминоги.

Мясо: нежирные сорта, телятина, кролик, птица.

Овощи: помидоры, огурцы, перец, капуста разных видов, цукини, баклажаны, тыква, морковь.

Листовые салаты, зелень.

Крупы: рис, киноа, овес, кускус.

Фрукты: цитрусовые, яблоки, киви, абрикосы, инжир.

Ягоды: вишня, малина, смородина, облепиха.

Бобовые культуры: нут, чечевица, горох, фасоль.

Орехи и сухофрукты.

Молочные продукты: натуральный йогурт без добавок, творог, твердые и мягкие сыры.

Растительные масла.

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Список запрещенных продуктов

Переработанные продукты, полуфабрикаты, фастфуд.

Рафинированные сахар, масло и маргарин.

Газированные напитки и пакетированные соки.

Промышленные соусы, майонез, сметана.

Продукты, содержащие трансжиры.

Конфеты, сладости.

Средиземноморская диета в условиях России

Придерживаться средиземноморской диеты в условиях России не составит труда, но есть нюансы. Например, изменения сложившихся пищевых привычек, отказ от сладкого и полуфабрикатов. Любимую картошку придется заменить цукини, дрожжевой хлеб — цельнозерновым, красное мясо употреблять всего 3-4 раза в месяц, а от колбасы с сосисками и вовсе отказаться. Кардинальная смена рациона — непростой вызов, тем более что и бюджет на новую продуктовую корзину придется увеличить из-за обилия свежих овощей, особенно дорогих в несезон, и морепродуктов.

Средиземноморская диета: меню на неделю

Ориентировочная порция завтрака составляет 200 г, обеда и ужина — примерно по 300 г. За три часа до сна можно устроить дополнительный перекус: стакан йогурта, кефира, нежирный творог или тост с сыром.

Понедельник

Завтрак: овсяные хлопья с йогуртом, бутерброд из цельнозернового хлеба и твердого сыра, чашка кофе или чая.

Обед: запеченная щука с овощами, компот или чай.

Перекус: фруктовый салат.

Ужин: отварные морепродукты, овощной салат из помидоров и зелени, заправленный оливковым маслом.

Фото Freepik/kamranaydinov

Вторник

Завтрак: омлет из двух яиц с морепродуктами, чай.

Обед: запеченная форель с пастой, пара ломтиков моцареллы, чай.

Перекус: фрукты.

Ужин: запеченный кальмар с тушеным рисом, чай.

Среда

Завтрак: творожная запеканка, виноградный сок или кофе.

Обед: куриный суп со шпинатом, кукурузная каша с печеными овощами, чай.

Перекус: горсть орехов, апельсин.

Ужин: котлеты из рыбного фарша, гречка с помидорами, отварное яйцо, чай.

Четверг

Завтрак: овсяные хлопья с йогуртом, бутерброд из цельнозернового хлеба, ломтика помидора и твердого сыра, вода.

Обед: паста с креветками, салат из морской капусты, тост с помидорами и сыром, чай или бокал красного сухого вина.

Перекус: киви и яблоко.

Ужин: рыба на пару, салат из помидоров и зелени, зеленый чай.

Фото istockphoto.com/NataBene

Пятница

Завтрак: салат с морепродуктами, чай.

Обед: запеченная утиная грудка, тушеные кабачки, чай.

Перекус: свежие ягоды или сухофрукты.

Ужин: овощной плов, рыба на гриле, зеленый чай.

Суббота

Завтрак: омлет из двух яиц с помидорами, апельсин, сок.

Обед: индейка на пару с гречкой, салат из яблока и сельдерея, сок.

Перекус: салат из морепродуктов.

Ужин: запеченная форель с овощами-гриль.

Воскресенье

Завтрак: два бутерброда из цельнозернового хлеба, ломтика помидора и твердого сыра, апельсин, сок.

Обед: овощное рагу с запеченой индейкой, морс.

Перекус: грейпфрут.

Ужин: паста с креветками, запеченная форель.

Рецепты блюд для средиземноморской диеты

Куриный суп со шпинатом

Ингредиенты:

куриные бедра — 600 г;

очищенные консервированные помидоры — 400 г;

свежий шпинат — 150 г;

вермишель — 1/2 стакана;

куриный бульон — 3 стакана;

вода — 1 стакан;

соус песто — 2 ст. л.;

черный молотый перец — 1/4 ч. л.;

сыр пармезан — по вкусу.

Фото Freepik/kamranaydinov

Способ приготовления:

Сварить вермишель по инструкции на упаковке, по готовности слить воду. Куриные бедра очистить от кожи и костей, полученное филе нарезать небольшими кусочками. Залить куриные ломтики бульоном с водой или только водой, варить в течение 30 минут на умеренном огне до готовности. Вытащить готовое мясо из бульона. В кастрюлю добавить нарезанные помидоры. Через минуту добавить шпинат и варить еще две минуты. Добавить вермишель и куриные кусочки, варить еще минуту. Финальный этап — добавление специй и соуса песто и доведение супа до кипения. Готовый суп разлить по тарелкам, при желании — посыпать блюдо тертым пармезаном при подаче.

Паста с креветками

Ингредиенты:

королевские креветки — 10-12 шт.;

спагетти — 400 г;

каперсы или оливки — 50 г;

острый перец — 1 стручок;

сок лимона — 3-4 ст. л.;

оливковое масло — по вкусу;

сушеные итальянские травы, перец, соль — по вкусу.

Фото Freepik/timolina

Способ приготовления:

Сварить спагетти согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Креветки разморозить, помыть и очистить от голов, панциря и кишечной вены. Выложить креветки на раскаленную сковороду с добавлением небольшого количества оливкового масла, обжарить до появления корочки пару минут. Выложить креветки из сковороды в отдельную посуду. В ту же сковороду влить лимонный сок, добавить щепотку цедры, каперсы и измельченный перец, специи. Постоянно помешивая, готовить соус в течение трех минут. Добавить в сковороду пасту, перемешать с соусом, сверху выложить креветки.

Результаты диеты

Соблюдение средиземноморской диеты снижает риски возникновения целого ряда проблем со здоровьем, которые, казалось бы, не связаны друг с другом. Во-первых, это сердечно-сосудистые и атеросклеротические заболевания, гипертоническая болезнь. Диета уменьшает риск инфарктов и инсультов более чем на 50%. Во-вторых, это онкологические заболевания, в том числе пищеварительного тракта.

Популярные вопросы

Кто придумал средиземноморскую диету

Можно сказать, что широкую популярность средиземноморской диете обеспечили американские диетологи Маргарет и Ансел Кейс. В 1960-х годах они исследовали питание жителей стран Средиземноморья и объединили основные принципы под термином «средиземноморская диета».

Фото Freepik

Можно ли кофе при средиземноморской диете

Хорошая новость для кофеманов, решивших попробовать средиземноморскую диету: кофе при этом типе питания пить можно.

Можно ли придерживаться средиземноморской диеты при повышенном холестерине

Эту диету можно назначать людям с повышенным холестерином.

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