Укроп: польза и вред для здоровья

Сегодня, 18:00
Укроп, пожалуй, один из самых доступных видов зелени в наших широтах, богатый витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.
Как его правильно хранить и использовать, рассказала нутрициолог Елена Богатова.
Укроп относится к зелени и считается низкокалорийным продуктом. На 100 г приходится примерно 1-2 ккал. Что касается нутриентов в составе укропа, белков, жиров и углеводов в нем совсем незначительное количество:
Несмотря на это, укроп богат микронутриентами: витаминами и минералами. Поэтому может принести массу пользы при употреблении.
Укроп, как и зелень в целом, при регулярном употреблении способен оказывать на организм благоприятное воздействие.
Благодаря флавоноидам, каротиноидам и другим антиоксидантам укроп:
Обилие клетчатки в укропе наделяет его свойствами, улучшающими пищеварение, а также помогает снижать холестерин и сахар.
Кроме того, укроп — превосходный источник витаминов А, С, К, фолиевой кислоты и таких минералов, как калий, кальций и железо.
Любой полезный продукт может навредить, если злоупотреблять им. Укроп достаточно добавлять к основным блюдам в свежем виде или в качестве приправы. В рамках сбалансированной диеты он принесет исключительно пользу.
Укроп редко вызывает негативную реакцию организма, однако все же возможна аллергия. Она характеризуется:
При наличии этих симптомов рекомендуется прекратить его употребление и обратиться к врачу.
Чрезмерное употребление укропа может быть опасно и обилием витамина К, который может повысить густоту крови и спровоцировать тромбоз.
Укроп можно не только употреблять в пищу, но и использовать в уходе за лицом. Он имеет свойства антисептика и хорошо очищает кожу от излишков жира, загрязнений и бактерий. Это особенно актуально при склонности к акне.
Укроп также обладает увлажняющими и смягчающими свойствами благодаря витамину С и эфирным маслам в составе. Его применяют, чтобы осветлить кожу, убрать темные круги и отеки под глазами. Для этого подойдет настой из листьев и веточек.
Укроп используют и в уходе за волосами. Он укрепляет их, смягчает и придает блеск. Можно приготовить отвар из укропа и применять его в качестве кондиционера либо добавить укропное масло в шампунь.
«Перед использованием укропа в косметических целях рекомендуется провести тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество продукта на внутреннюю сторону локтя и следите за реакцией. Если возникло раздражение, покраснение или зуд, следует отказаться от использования и проконсультироваться с дерматологом или другим врачом.»Елена БогатоваНутрициолог, косметолог
Укроп необязательно есть пучками. С ним можно приготовить множество интересных блюд. Елена Богатова поделилась несколькими из них.
Салат «Греческий с укропом»
Ингредиенты:
Огурцы, помидоры и красный лук нарежьте кубиками или полукольцами. Фету разбейте на небольшие кусочки и мелко нарежьте укроп. Смешайте все в глубокой миске.
Отдельно следует подготовить соус. Для этого смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Затем получившейся смесью заправьте салат.
Маринованный укроп подойдет для салатов и соусов. Можно использовать его как ароматную приправу к блюдам.
Ингредиенты:
Укроп следует вымыть и просушить на бумажных полотенцах. Затем положить его в заранее подготовленную стерилизованную банку (для этого ее нужно обдать паром).
В сотейник налейте воду, уксус, добавьте сахар и соль и помешивая доведите до кипения. Залейте укроп получившимся маринадом, прикройте крышкой и дайте остыть до комнатной температуры. Затем поместите банку в холодильник на несколько часов (можно на ночь), чтобы укроп пропитался вкусом маринада.
Выбрать укроп несложно — обратите внимание на его внешний вид и еще несколько нюансов:
Лучше всего покупать укроп непосредственно перед использованием, чтобы сохранить его свежесть и питательные свойства.
Чтобы сохранить свежесть и аромат, укроп лучше держать в холодильнике. Для этого:
Не храните укроп вместе с другими овощами или фруктами — он способен поглощать запахи и влагу из окружающих продуктов.
Чтобы укроп не потерял свежесть, используйте его в течение нескольких дней после покупки.
«Избегайте замораживания укропа — он потеряет свою текстуру и аромат. Если хотите сохранить зелень на длительный срок, рассмотрите вариант сушки либо приготовления укропного масла или пасты.»Елена БогатоваНутрициолог, косметолог
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