Укроп: польза и вред для здоровья

Как правильно хранить зелень и чем она полезна, рассказываем вместе с экспертом.

Укроп, пожалуй, один из самых доступных видов зелени в наших широтах, богатый витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.

Как его правильно хранить и использовать, рассказала нутрициолог Елена Богатова.

Калорийность и БЖУ укропа

Укроп относится к зелени и считается низкокалорийным продуктом. На 100 г приходится примерно 1-2 ккал. Что касается нутриентов в составе укропа, белков, жиров и углеводов в нем совсем незначительное количество:

3-4 г углеводов;

менее 1 г белка;

количество жиров приближено к нулю.

Несмотря на это, укроп богат микронутриентами: витаминами и минералами. Поэтому может принести массу пользы при употреблении.

Польза укропа

Укроп, как и зелень в целом, при регулярном употреблении способен оказывать на организм благоприятное воздействие.

Благодаря флавоноидам, каротиноидам и другим антиоксидантам укроп:

защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов;

препятствует преждевременному старению;

борется с воспалениями;

имеет противораковый эффект.

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Обилие клетчатки в укропе наделяет его свойствами, улучшающими пищеварение, а также помогает снижать холестерин и сахар.

Кроме того, укроп — превосходный источник витаминов А, С, К, фолиевой кислоты и таких минералов, как калий, кальций и железо.

Вред укропа

Любой полезный продукт может навредить, если злоупотреблять им. Укроп достаточно добавлять к основным блюдам в свежем виде или в качестве приправы. В рамках сбалансированной диеты он принесет исключительно пользу.

Укроп редко вызывает негативную реакцию организма, однако все же возможна аллергия. Она характеризуется:

кожной сыпью;

зудом;

отеком;

затруднением дыхания.

При наличии этих симптомов рекомендуется прекратить его употребление и обратиться к врачу.

Чрезмерное употребление укропа может быть опасно и обилием витамина К, который может повысить густоту крови и спровоцировать тромбоз.

Укроп в косметологии

Укроп можно не только употреблять в пищу, но и использовать в уходе за лицом. Он имеет свойства антисептика и хорошо очищает кожу от излишков жира, загрязнений и бактерий. Это особенно актуально при склонности к акне.

Укроп также обладает увлажняющими и смягчающими свойствами благодаря витамину С и эфирным маслам в составе. Его применяют, чтобы осветлить кожу, убрать темные круги и отеки под глазами. Для этого подойдет настой из листьев и веточек.

Фото istockphoto.com

Укроп используют и в уходе за волосами. Он укрепляет их, смягчает и придает блеск. Можно приготовить отвар из укропа и применять его в качестве кондиционера либо добавить укропное масло в шампунь.

Вкусные рецепты из укропа

Укроп необязательно есть пучками. С ним можно приготовить множество интересных блюд. Елена Богатова поделилась несколькими из них.

Салат «Греческий с укропом»

Ингредиенты:

огурцы — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

сыр Фета — 200 г;

укроп — 1 пучок;

сок одного лимона;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Огурцы, помидоры и красный лук нарежьте кубиками или полукольцами. Фету разбейте на небольшие кусочки и мелко нарежьте укроп. Смешайте все в глубокой миске.

Отдельно следует подготовить соус. Для этого смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Затем получившейся смесью заправьте салат.

Маринованный укроп

Маринованный укроп подойдет для салатов и соусов. Можно использовать его как ароматную приправу к блюдам.

Ингредиенты:

укроп — 1 пучок;

вода — 1 стакан;

уксус — 1/2 стакана;

сахар 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Укроп следует вымыть и просушить на бумажных полотенцах. Затем положить его в заранее подготовленную стерилизованную банку (для этого ее нужно обдать паром).

Фото istockphoto.com

В сотейник налейте воду, уксус, добавьте сахар и соль и помешивая доведите до кипения. Залейте укроп получившимся маринадом, прикройте крышкой и дайте остыть до комнатной температуры. Затем поместите банку в холодильник на несколько часов (можно на ночь), чтобы укроп пропитался вкусом маринада.

Как выбрать укроп

Выбрать укроп несложно — обратите внимание на его внешний вид и еще несколько нюансов:

свежесть — избегайте укропа с увядшими, желтыми или поврежденными листьями (они должны быть зелеными, свежими и сочными, стебли — прочными, не гнутыми и не сломанными);

аромат — приятный, свежий (потрите несколько листьев между пальцами, они должны иметь характерный запах);

цветочные зонтики (если есть) должны иметь светло-желтый или белый цвет (не темно-коричневый и не черный);

качество упаковки (если есть) — без повреждений, плесени и засохших листьев.

Фото Freepik

Лучше всего покупать укроп непосредственно перед использованием, чтобы сохранить его свежесть и питательные свойства.

Как хранить укроп

Чтобы сохранить свежесть и аромат, укроп лучше держать в холодильнике. Для этого:

промойте укроп и просушите бумажными полотенцами;

обрежьте стебли на несколько сантиметров;

положите укроп в контейнер либо пакет с влажной бумагой или полотенцем;

уберите в холодильник и храните при температуре +1...+4°C.

Не храните укроп вместе с другими овощами или фруктами — он способен поглощать запахи и влагу из окружающих продуктов.

Чтобы укроп не потерял свежесть, используйте его в течение нескольких дней после покупки.

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