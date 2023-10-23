Кунжутный урбеч: польза и вред для организма

«Сезам, откройся!» — всем известна эта фраза из знаменитой сказки про Али-Бабу и сорок разбойников. На самом деле сезам — это другое название кунжута — растения, семена которого используются в кулинарии по всему миру. Например, из кунжутных семян делают урбеч — полезное и вкусное блюдо, пришедшее из кавказской кухни. Вместе с экспертом подробно расскажем о пользе, выборе, хранении кунжутного урбеча и рецептах с его использованием.

Калорийность и БЖУ кунжутного урбеча

Калорийность кунжутного урбеча составляет 565 ккал.

В 100 г:

белков — 19 г;

жиров — 49 г;

углеводов — 12 г.

Виды кунжутного урбеча

Урбеч из черного кунжута

Основное отличие черного кунжута от белого — это наличие внешней кожуры. Привычный нам белый — это очищенные семена растения сезам, черный — неочищенные. Черный кунжут и урбеч из него имеют ярко выраженный аромат и вкус с легкой горчинкой.

Урбеч из белого кунжута

Урбеч из белого кунжута имеет сладковатый мягкий вкус. Благодаря нежному ореховому аромату он используется кондитерами для приготовления выпечки и десертов.

Фото istockphoto.com

Польза кунжутного урбеча

Укрепляет кости

Главное полезное свойство, за которое так ценят кунжутный урбеч, — высокое содержание кальция, по которому он обгоняет даже молоко. При этом в черном кунжуте на 60% больше кальция, чем в белом. За его роль в укреплении скелета урбеч ценят те, кто не употребляет молочные продукты из этических соображений или имеет непереносимость лактозы.

Укрепляет ногти и волосы

И ногти, и волосы состоят из кератина, а для его синтеза организму необходимы полезные жиры. Кунжут на 60% состоит из масла, в котором содержатся полезные насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.

Поддерживает сердце

В кунжутном урбече содержатся магний и кальций, которые очень полезны для сердца. Например, магний, который часто прописывают сердечникам, способствует снижению артериального давления. Еще в кунжуте содержатся лигнаны и фитостеролы. Эти вещества нормализуют уровень холестерина.

Улучшает память

Мозг — это орган — рекордсмен по содержанию жира в человеческом организме. 60% его состава составляют именно жиры. Поэтому кунжут, имеющий много полезных масел, может улучшить память и скорость реакции.

Фото istockphoto.com

Вред кунжутного урбеча

Противопоказания к употреблению кунжутного урбеча в больших количествах — камни в желчном пузыре, острый панкреатит, обострения язвы и гастрита и расстройства кишечника. Кроме того, нельзя забывать, что любой урбеч — это очень калорийный продукт (к тому же недобросовестные производители часто добавляют в него сахар, не указывая его в составе). Поэтому тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, не рекомендуется есть много урбеча.

Кунжут — сильный аллерген. Поэтому, если у вас в анамнезе сильные аллергические реакции, с осторожностью пробуйте его в первый раз.

Кунжутный урбеч в косметологии

Маска для лица из кунжутного урбеча

Возьмите две столовые ложки урбеча и смешайте его с достаточным количеством воды, чтобы получилась густая паста. В пасту можно добавить сливки, мед или эфирное масло. Нанесите пасту на лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на лице на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой и нанесите крем. Такая маска поможет очистить кожу, увлажнить ее и сделать более мягкой.

Маска для кончиков волос из кунжутного урбеча

Если урбеч пришелся вам не по вкусу в качестве пищевого продукта, то можно сделать из него маску для волос. Ее можно использовать и для всей длины, если у вас сухие волосы, и только для кончиков. Чтобы приготовить маску, необходимое количество урбеча (оно зависит от густоты волос) разбавьте растительным маслом (например, можно взять масло виноградной косточки). Нанесите маску на волосы и оставьте на полчаса, после чего смойте.

Вкусные блюда с кунжутным урбечем

Заправка для салата из урбеча

Ингредиенты:

кунжутный урбеч — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

специи — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, кроме масла. Добавить к заправке масло (можно взять ароматное масло расторопши). Тщательно перемешать и дать настояться в течение 15 минут.

Конфеты из урбеча

Ингредиенты:

овсяная мука — 200 г;

любой джем — 6 ст. л.;

урбеч — 5 ст. л.;

кокосовая стружка или кунжутные семяна — 3 ст. л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Смешать в глубокой миске овсянку с джемом и урбечем. Тщательно перемешать ингредиенты руками до образования однородной вязкой массы. Сформировать шарики величиной чуть меньше грецкого ореха. Затем каждую конфетку обвалять в кокосовой стружке или кунжутных семенах.



Как выбрать кунжутный урбеч

В настоящем кунжутном урбече в составе не должно быть ничего, кроме кунжута. Добавленное масло или сахар — повод усомниться в качестве продукта. Кунжутный урбеч должен иметь консистенцию густой однородной массы. Однако если вы приобрели урбеч из черного кунжута, то в нем допускаются неразмолотые частицы кожуры, которые придают ему приятную текстуру.

Купив урбеч, вы можете заметить скопившееся сверху масло или белый налет. Это нормально и свидетельствует о натуральности продукта и выделении масел. Однако если вы увидели в банке плесень — смело выбрасывайте всю упаковку. Даже если снять верхний поврежденный слой, урбеч все равно не будет пригоден к употреблению в пищу, так как канцерогены из плесени уже успели проникнуть вглубь.

Как хранить кунжутный урбеч

Закрытую банку урбеча можно хранить в темном прохладном месте от 6 до 12 месяцев. Если вы уже открыли упаковку, то урбеч нужно хранить в холодильнике. После вскрытия банки урбеч лучше съесть в течение двух недель.

Популярные вопросы

Можно ли есть кунжутный урбеч каждый день?

Кунжутный урбеч лучше не употреблять каждый день в течение долгого времени. Во-первых, это очень калорийный продукт, во-вторых, вследствие частого и интенсивного контакта с определенным продуктом может развиться аллергия.

Какой кунжутный урбеч самый полезный?

Считается, что урбеч из черного кунжута обладает большей пользой для организма, так как в нем содержится больше кальция, ретинола и витаминов группы В. Но и урбеч из белого кунжута также очень полезный. Белый кунжут имеет в своем составе больше аминокислот, жирных кислот и аскорбиновой кислоты

Почему урбеч прилипает к зубам и небу?

Некоторые не любят урбеч потому, что он прилипает к зубам и небу. Это происходит из-за высокого содержания белка. Белок имеет свойство впитывать воду, поэтому во рту он поглощает слюну и становится очень клейким. Нейтрализовать это свойство можно, добавив в урбеч мед или разбавив его маслом.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!