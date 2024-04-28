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Аллерголог дала советы по приему таблеток от аллергии
Здоровье

Сегодня, 18:00

1 мин.

Аллерголог дала советы по приему таблеток от аллергии

Мария Маковей
Автор
Прием лекарств
Фото Ridofranz/istockphoto.com
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Педиатр, аллерголог-иммунолог Альбина Лютоева в беседе с «СЭ» дала советы, как правильно принимать лекарства от аллергии.

По ее словам, перед приемом препаратов от аллергии обязательно нужно проконсультироваться с врачом, который поможет определить причину аллергической реакции и подберет оптимальное лечение.

«Следуйте инструкции по применению, напечатанной на упаковке. Не превышайте рекомендованную дозу и не увеличивайте продолжительность курса лечения без разрешения врача», — добавила эксперт.

Также врач посоветовала принимать таблетки от аллергии в одно и то же время каждый день, чтобы поддерживать стабильный уровень лекарства в организме. Категорически запрещено совмещать препараты от аллергии и алкоголь, это может негативно повлиять на здоровье, усилить побочные эффекты, добавила доктор.

«Важно помнить, что таблетки могут облегчить симптомы, но не избавить от них полностью. Поэтому рекомендуется проводить комплексное лечение, включающее в себя и другие методы», — заключила аллерголог.

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