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Сегодня, 19:45

Американские врачи впервые пересадили ухо, напечатанное на 3D-принтере

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/racool-studio
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Ученые компании 3DBio Therapeutics провели 20-летней американке операцию по пересадке созданного из ее же клеток и напечатанного на 3D-принтере уха. У девушки от рождения было деформировано правое ухо, и современные технологии позволили решить эту проблему.

По словам ученых, несмотря на то, что методика биопринтирования ранее была известна и широко использовалась, пересадка, напечатанного на 3D-принтере хряща стала первым шагом к созданию искусственной печени.

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