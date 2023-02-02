Американские врачи впервые пересадили ухо, напечатанное на 3D-принтере

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Ученые компании 3DBio Therapeutics провели 20-летней американке операцию по пересадке созданного из ее же клеток и напечатанного на 3D-принтере уха. У девушки от рождения было деформировано правое ухо, и современные технологии позволили решить эту проблему.
По словам ученых, несмотря на то, что методика биопринтирования ранее была известна и широко использовалась, пересадка, напечатанного на 3D-принтере хряща стала первым шагом к созданию искусственной печени.
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