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Что будет если есть много соли и чем это опасно: ответ врача
Здоровье

1 марта, 14:00

1 мин.

Врач рассказал, чем опасен избыток соли в рационе

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Мужчина солит блюдо.
Фото miniseries/istockphoto.com
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Врач высшей категории Александр Горячев в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметил, что поваренная соль участвует в обмене веществ, стабилизирует осмотическое давление в сосудистом русле, поддерживает кислотно-щелочной и водный балансы.

«Поваренная соль состоит из натрия (40%) и хлора (60%) — очень важных для нашего организма элементов. Несмотря на очевидные положительные свойства соли, ее избыток может нанести человеку непоправимый вред — повышение артериального давления, увеличение риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, задержка в теле жидкости, повреждение и воспаление слизистой оболочки желудка, рост числа болезнетворных бактерий Helicobacter pylori, которые могут спровоцировать язву желудка», — объяснил эксперт.

По словам врача, ежедневная норма поваренной соли для взрослого человека не должна превышать 5 г. Норма потребления для ребенка от 1 до 3 лет — не более 2 г, а детям до 9 месяцев она противопоказана.

«Здесь важно понимать, что в расчет принимается и скрытая соль, которая содержится в гастрономических продуктах и хлебобулочных изделиях. А регулярное подсаливание уже само по себе притупляет чувствительность вкусовых рецепторов, отчего натуральная еда начинает казаться чересчур пресной», — заявил медик.

Чтобы снизить потребление соли, врач рекомендует убрать солонку со стола, использовать в приготовлении пищи альтернативные приправы, например, перец, лимон, зелень. Кроме того, из рациона следует исключить полуфабрикаты, фастфуд и готовые соусы.

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