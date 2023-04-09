Дерматолог рассказала, что будет, если мыть волосы хозяйственным мылом

В издании «Кубанские новости» поделились мнением врача-дерматолога Татьяны Егоровой относительно мытья головы хозяйственным мылом. «Есть мнение, что мытье таким мылом может предотвратить выпадение волос, но это так не работает. Причину нужно искать внутри, а не пытаться решить ее с помощью мыла. Возможно, вам не хватает витаминов», — пояснила специалист.

Что касается хозяйственного мыла, в нем содержится большое количество щелочей, из-за которых волосы будут быстрее становиться жирными. Также в состав может входить натрий — довольно едкий компонент, который вместе с щелочами способен разрушить структуру волоса. Обладателей чувствительный кожи мытье головы хозяйственным мылом, по словам трихолога, приведет к раздражению и шелушению. Если вы все же рискнули воспользоваться этим средством, то Татьяна Егорова порекомендовала после мытья волос применять слабый раствор уксуса — он нейтрализует щелочь.

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