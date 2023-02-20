Доктор Мясников рассказал о мерах предосторожности при остеопорозе

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в прямом эфире федерального канала рассказал, что главное при остеопорозе — минимизировать риск переломов. Чтобы пространство вокруг стало безопаснее, следует убрать вещи и укрыть острые углы, которые могут привести к падению или удару. В ванной доктор Мясников порекомендовал установить специальные ручки, чтобы также минимизировать риск падения. «При остеопорозе должна присутствовать физическая нагрузка: что можете, то и делайте. Но лучше всего — силовая гимнастика, силовые нагрузки. Тогда мышцы и кости мобилизуются, тем самым, мы увеличиваем костную массу. Кости будут крепнуть!» — пояснил врач. Если нет возможности выполнять силовые упражнения, нужно хотя бы больше двигаться.

Также Александр Мясников посоветовал при остеопорозе принимать кальций с витамином D по 1,5 г в сутки и включить в рацион сыры, йогурт, творог, бобовые и брокколи.