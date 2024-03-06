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Эксперт назвал хобби, продлевающее жизнь
Здоровье

6 марта, 16:05

1 мин.

Эксперт назвал хобби, продлевающее жизнь

Мария Маковей
Автор
Садоводство.
Фото Valeriy_G/istockphoto.com
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Эксперт по долголетию Дэн Бьюттнер уверен, что жители «голубых зон» — регионов, где люди живут дольше всех, имеют общие черты не только в питании и режиме дня, но даже в хобби. По его мнению, многих долгожителей объединяет садоводство.

«В каждой «голубой зоне» почти все, кому за 90 и за 100 лет, занимаются садоводством всю жизнь и продолжают это делать. Возможно, это связано с низкой интенсивностью физической активности», — подчеркнул специалист.

Исследователь отметил, что работа в саду дает определенную нагрузку организму: человек наклоняется, приседает, копает, переносит вещи. Однако главный плюс садоводства, по мнению Бьюттнера, — это мотивация. Человек хочет побыстрее вырастить то, что посадил.

«Это дает вам стимул выходить на улицу каждый день, полоть, поливать и собирать урожай», — сказал эксперт.

Кроме того, садоводство благотворно влияет на психическое и эмоциональное состояние, снижает уровень гормона стресса, уменьшает тревожность и депрессию, сообщают «Новые Известия».

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