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Сегодня, 21:45

Эксперт назвала компоненты косметики, которые должны насторожить

Ольга Стрельникова
Фото jcomp/Freepik
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Эксперт по сертификации продуктов и услуг портала ТРТС24 Екатерина Курбатова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что при выборе косметических средств, необходимо внимательно изучать упаковку и читать состав. «Это необходимо не только для того, чтобы выбрать эффективное средство, но и для того, чтобы его использование не обернулось плачевными последствиями. Кожа каждого человека индивидуальна, и по-разному может воспринимать некоторые ингредиенты косметики», — пояснила специалист.

Среди компонентов, которые могут вызвать реакцию, стоит отметить формальдегиды, пропиленгликоль, гидрохинон, дигидроксиацетон и парабены. Подобные вещества, по словам Екатерины Курбатовой, могут не только приводить к аллергическим реакциям, но и воздействовать на нервную систему, вызывать раздражение глаз, способствовать старению кожи и появлению морщин, а также увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний.

«Рекомендую меньше реагировать на рекламу и внешний вид косметики, а больше внимания уделять ее составу. Также отмечу, что вся косметика прежде, чем появиться в продаже, должна пройти испытания и получить необходимые разрешительные документы», — резюмировала специалист.


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Здоровье
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Советы и рекомендации
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