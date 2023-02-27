Эксперт назвала три самых важных этапа в уходе за кожей

Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки Unilever Вера Бирюкова рассказала, что базовая программа ухода за кожей должна включать три этапа: очищение, тонизирование и увлажнение. «Для очищения кожи от скопившихся частичек городской пыли, остатков макияжа и продукта секреции сальных желез используются гели, пенки, муссы, энзимная пудра и гидрофильное масло», — пояснила эксперт. По ее словам, при использовании декоративной косметики нужна двухступенчатая схема очищения: сначала с помощью молочка или мицеллярной воды снимается макияж, а затем используется пенка или гель с витамином С и аминокислотами.

Следующий этап — тонизирование, оно восстанавливает баланс кожи после контакта с водой и готовит кожу к нанесению крема. Это могут быть лосьоны, тоники, тонеры и гидролаты. «Лучше, если в их составе будут алоэ вера и эссенция ромашки, которые питают и увлажняют кожу, а также цинк, который способствует сужению и очищению расширенных пор», — посоветовала Вера Бирюкова.

Завершает базовый уход за кожей — увлажнение, в котором нуждается кожа любого типа. Лучше всего подойдет крем, который быстро впитывается и оптимизирует уровень гидратации кожи. «Для наиболее эффективного ухода нужно использовать крем в паре с сывороткой. Сначала нанести ее, а через пару минут крем. Выбирая средства для увлажнения и питания, лучше ориентироваться на один бренд, чтобы они усиливали действие друг друга», — пояснила эксперт. По ее словам, лучше обратить внимание на кремы с натуральными компонентами, в частности, растительным гиалурон-активатором, который стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты. При дневном уходе важно не забывать и про защиту от солнечных лучей. «SPF-индекс нужно подбирать, ориентируясь на тип кожи, географию проживания, образ жизни и режим дня», — резюмировала Вера Бирюкова.

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