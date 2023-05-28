Эксперт объяснила, чем отличается полис ДМС от ОМС

Генеральный директор Madanes (Россия) Елена Солопова специально для «СЭ» объяснила различия между обязательным и добровольным медицинским страхованием (ОМС и ДМС) в России. «Первая система, ОМС, распространяется на всех граждан и относится к обязательной. Такой полис обеспечивает право на получение бесплатной медицинской помощи и покрывает основные услуги больниц и поликлиник, включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний», — пояснила специалист.

Что касается ДМС — это всегда добровольное страхование, предоставляемое на коммерческой основе. Оно включает в себя медицинские услуги, которые не входят в программу ОМС, за счет чего покрывает больший выбор врачей, больниц, клиник, включая консультации ведущих специалистов, операции, реабилитацию, стоматологию и так далее. «Главное преимущество ДМС заключается в дополнительных возможностях и оперативности получения качественной медицинской помощи благодаря дополнительному страхованию. Особенно это важно при лечении онкологических и других критических заболеваний, так как позволяет выбирать клинику, независимо от места жительства и квот, делая лучшую медицину доступной», — резюмировала Елена Солопова.

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