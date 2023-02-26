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Сегодня, 21:30

Эксперт рассказал, что причиной онкологии могут стать некоторые инфекции и вирусы

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал, что одной из причин онкологических заболеваний могут быть различные инфекционные заболевания и вирусы, ослабляющие организм и приводящие к мутациям в структуре клеток. «Длительное воспаление увеличивает риск рака, включая патологические изменения, предшествующие злокачественной опухоли. К ним относятся хронический бронхит, рецидивирующая пневмония, длительно незаживающие язвы и свищи, кожные рубцы и прочее», — пояснил эксперт.

Также среди инфекций, которые могут стать причиной рака, по словам Дмитрия Фурсова, вирусы гепатита В и С, вирус Эпштейн-Барр, ВИЧ, вирус папилломы человека и бактерии Helicobacter pylori.

Какие еще факторы способствуют возникновению онкологических заболеваний, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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