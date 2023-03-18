Эксперт рассказала, что запрещено делать при уходе за сухой кожей

Дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова рассказала «СЭ», что сухой тип кожи очень требовательный. «Сухость чаще всего превращается в состояние, которое напоминает мятую простынь или печеное яблоко. Ее причинами могут быть атопический дерматит и экзема, дефицит необходимых витаминов и белка, отсутствие должного ухода и увлажнения кожи, холод и солнце, отопительные приборы и прочее», — пояснила эксперт.

По словам Татьяны Серебряковой, многие сухую кожу обильно смазывают маслом, что приводит к еще большему повреждению ее барьера. «Наша кожа сама создает свои жиры, а нанесение масла меняет ее, усиливает старение клеток, приводит к появлению на поверхности сосудов. Становится видно шелушение, и повышается уровень чувствительности кожи», — предостерегла дерматолог.

Также людям с сухой кожей нельзя загорать и пренебрегать солнцезащитными средствами, в том числе во время вождения автомобиля или прогулки по улице, а также использовать сильные пилинги. «Очень часто женщины с сухой кожей начинают делать активные пилинги, причем без подготовки и последующего грамотного восстановления. Лучше делать упор на деликатное очищение кожи без сильных ПАВ. При выборе аптечных средств необходимо обращать внимание на бережные эмоленты, которые создают эффект второй кожи», — подытожила Татьяна Серебрякова.

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