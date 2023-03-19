0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:20

Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за сухими волосами

Ольга Стрельникова
Девушка с длинными рыжими волосами.
Фото Freepik/user18526052
Telegram Дзен

Бренд-менеджер профессиональной системы ухода Stylist Pro Татьяна Романенко специально для «СЭ» рассказала, как привести в порядок сухие волосы. «Это может быть как врожденным свойством, так и результатом неправильного ухода. В любом случае, ломкие и пористые волосы требуют особенно бережной заботы», — предупредила эксперт.

Если вас беспокоит сухость и ломкость волос, Татьяна Романенко порекомендовала в ежедневном уходе отказаться от шампуней с подсушивающими компонентами (цинк, глина и прочие) и отдавать предпочтение мягкому средству с увлажняющими компонентами, а для глубокой очистки кожи головы — пилингу. «Важное правило мытья волос — шампунь нужно вспенить в руках до нанесения и промывать пеной только корни. Не надо наносить шампунь на всю длину, поскольку грязь и так смоется при ополаскивании вместе с пеной», — пояснила специалист. Если даже после деликатного мытья волосы сильно путаются и «скрипят», можно нанести небольшое количество бальзама или кондиционера на длину до промывания шампунем по методу Pre-Poo (Pre-Shampoo).

Обязательным условием в уходе за сухими волосами, по мнению Татьяны Романенко, будут средства из одной линейки, включая маски и кондиционер с увлажняющими и восстанавливающими компонентами (экстракт алоэ-вера, глицерин, пантенол, коллаген, гиалуроновая кислота, кератин), а также несмываемые уходы (сыворотка, флюид, крем или масло). Если не удается совсем отказаться от горячих укладок, стоит минимизировать частоту их использования и всегда применять качественную термозащиту. «Хорошая альтернатива укладке горячим инструментом — шелковая «плойка» для волос. С ее помощью можно получить объемные локоны всего за одну ночь без вреда для волос. Вместо лаков сильной фиксации используйте пенку с увлажняющими компонентами», — заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за вьющимися волосами.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер объяснил, насколько эффективны марафоны для похудения