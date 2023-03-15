Эксперт рассказала, как ухаживать за ногтями, чтобы они не врастали

Мастер ногтевого сервиса Екатерина Кубрина рассказала «СЭ», что проблема врастания ногтей с каждым годом «молодеет». «Если раньше от нее страдали люди предпенсионного возраста, то сейчас все чаще она встречается у детей. Виной тому неправильная обувь, деформация стопы и неправильно подстриженные ногти», — пояснила специалист.

Как отметила Екатерина Кубрина, при стрижке ногтей на руках проблем не возникает. На ногах же, как правило, техника повторяется, что в корне неверно. «Стричь ногти на ногах нужно только под прямым углом, чтобы в будущем они не врастали в боковые валики», — предупредила эксперт.

У детей ногти растут очень быстро, поэтому каждую неделю их нужно обрабатывать. Самым маленьким лучше это делать, пока они спят. Детей постарше нужно приучить к уходу за ногтями. От использования пилок лучше воздержаться, поскольку ногти у малышей тонкие и мягкие. «Если вовремя начать уделять внимание детскому педикюру, в будущем удастся избежать многих проблем, в том числе врастания ногтей», — резюмировала Екатерина Кубрина.

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