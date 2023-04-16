Эксперт рассказала, как ускорить рост и улучшить качество ногтей

Генетик и нутрициолог, эксперт Академии врачей Светлана Перес рассказала «СЭ», как можно ускорить рост и улучшить качество ногтей. «Включив в рацион некоторые продукты, можно улучшить внешний вид ногтевой пластины, с последующим уменьшением трещин и увеличением скорости роста», — пояснила специалист. К пищевым добавкам для укрепления ногтей, по ее словам, относятся биотин, цинк, L-цистин, кальций, витамин D и железо.

При очень ломких ногтях или обширных продольных трещинах Светлана Перес порекомендовала нанести тонкий слой быстросохнущего клея — цианоакрилата. «Можно использовать Тазаротен. Это местный ретиноид в концентрации 0,1%. Он может уменьшить некоторые изменения в ломкости ногтей с минимальным раздражением кожи», — подчеркнула генетик. Если рекомендуемые меры не помогают улучшить состояние ногтей или симптомы ухудшаются, Светлана Перес посоветовала пересмотреть причины и лечение или обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от врастающих ногтей.