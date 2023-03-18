Эксперт рассказала, можно ли делать расслабляющий массаж дома самостоятельно

Сертифицированный мастер Алена Перебаскина эксклюзивно с «СЭ» поделилась способами массажа, который можно делать самостоятельно. «Расслабление — важная составляющая современной жизни, полной стрессов, напряжения, хронического дефицита сна и физической активности. Это влияет на все сферы нашей жизни, на ее качество», — подчеркнула эксперт. Она также отметила, что зажатые и спазмированные мышцы в теле приводят и к преждевременным морщинам на лице.

Один из способов расслабиться, по словам Алены Перебаскиной, это массаж стоп с помощью теннисного мячика. «Не секрет, что на стопах находится множество точек и нервных окончаний, отвечающих за все тело. Положите мячик под стопу и медленно его прокатывайте поочереди каждой ногой — так вы сможете воздействовать на весь организм», — заявила специалист.

Теннисный мячик пригодится и для работы с шейно-воротниковой зоной, которая привычно зажата практически у всех. Из-за этого нарушается кровоток, появляются мигрени и головокружения, ухудшается сон, лицо становится серым и покрывается морщинам раньше времени. «Встаньте спиной почти вплотную к стене, прижмите теннисный мячик в области шейно-воротниковой зоны и медленно прокатывайте его телом. Буквально через несколько минут вы почувствуете расслабление в этой области», — заверила Алена Перебаскина.

Для самомассажа эксперт порекомендовала использовать коврик с колючими аппликаторами. На нем можно постоять перед сном, пока чистите зубы, или полежать 15-20 минут перед сном. Это не только снимет напряжение, но и наладит кровоток. «Коврик или валик с колючими аппликаторами можно положить на 10-15 минут под шею, что будет отличным массажем на расслабление этой области, улучшение цвета лица и профилактику мигреней», — заключила Алена Перебаскина.

Ранее мы рассказывали, кому массаж может быть вреден.