Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 10:45

Эксперт развеяла миф о массаже скребком Гуаша

Ольга Стрельникова
Гуаша массаж лица делает девушка.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Руководитель салонов красоты и бьюти-эксперт Анна Хориняк специально для «СЭ» развеяла миф о том, что массаж скребком Гуаша избавляет от морщин. «Массаж Гуаша может улучшить кровообращение и лимфодренаж, увеличить тонус кожи и уменьшить отеки, благодаря чему морщины станут менее явными и заметными. Но они никуда не исчезнут», — предупредила эксперт.

В технике массажа Гуаша используется плоская массажная доска, она же — скребок, желательно из натурального материала, например, камня, дерева или ядра персика. «Во время процедуры на лицо наносится специальный крем или масло. Затем по специальным линиям с помощью различных техник и движений происходит массаж», — пояснила Анна Хориняк.

Чтобы достичь значительного результата, эксперт порекомендовала регулярно заниматься массажем (1-2 раза в неделю), сочетать его с другими методами ухода и учитывать индивидуальные особенности кожи. При этом важно соблюдать здоровый образ жизни, включая правильное питание, достаточный отдых и занятия спортом. «Это позволит сохранить упругость кожи, уменьшить отечность, улучшить микроциркуляцию и стимулировать выработку коллагена. Перед проведением массажа Гуаша не лишним будет проконсультироваться с врачом, особенно при наличии медицинских противопоказаний», — подытожила Анна Хориняк.

Ранее мы рассказывали, кому и зачем нужна лазерная шлифовка кожи.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россияне рассказали, к каким врачам боятся идти даже во взрослом возрасте