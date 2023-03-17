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Сегодня, 19:45

Гинеколог назвала 5 причин нерегулярных критических дней

Ольга Стрельникова
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Тест на беременность.
Фото Freepik/4045
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Акушер-гинеколог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, по каким причинам женский цикл может нарушиться и стать нерегулярным. «Вариабельность не считается патологией. Она зависит от возраста женщины: в 18-25 лет приемлемо изменение цикла в меньшую сторону до девяти дней, в 26-41 — до семи, в 42-45 лет — снова до 9. С 18 до 45 лет бывает нечастая или непредсказуемая овуляция, затрудняющая определение норм регулярности», — пояснила специалист.

По словам Марии Филатовой, менструальный цикл может нарушиться из-за стрессов, перелетов, после болезни, из-за высоких физических или психоэмоциональных нагрузок. «Существует такой феномен как «аменорея военного времени». В условиях блокадного Ленинграда почти у половины женщин не было менструаций. Иногда при таких нарушениях формируются функциональные кисты, но они обычно исчезают в течение одного-шести месяцев без какой-либо терапии», — рассказала врач. Более чувствительны к стрессу девушки в период до 25 лет и после 40, когда происходит становление и угасание менструальной функции.

Нарушить менструальный цикл, по словам специалиста, может изменение веса в большую или меньшую сторону, поликистоз яичников и иные эндокринные заболевания, а также органические патологии женской репродуктивной системы, такие как эндометриоз, воспаление, полипы полости и шейки матки. «Однако статистически для женщин репродуктивного возраста, живущих половой жизнью, наиболее вероятной причиной задержки или отсутствия менструации становится беременность», — подытожила Мария Филатова.

Ранее мы рассказывали, какие нетипичные признаки могут иметь половые инфекции.

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