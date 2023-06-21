Хирург рассказал, что ларингит может привести к раку трахеи

Руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Паршин рассказал о причинах развития рака трахеи.

«Прежде всего, немаловажную роль играет врождённый фактор, поэтому первой причиной рака трахеи является именно наследственность. Также предрасполагающим фактором развития болезни могут быть хронические воспалительные процессы в трахеобронхиальном дереве, например хронический трахеит или ларингит», — приводит слова Паршина Life.ru.

Кроме того, по словам специалиста на развитие болезни может повлиять внешняя среда — работа на производстве или неблагоприятные условия проживания.