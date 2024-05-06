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Исследование: Использование газовых плит может привести к ранней смерти
Здоровье

Сегодня, 15:00

1 мин.

Исследование: Использование газовых плит может привести к ранней смерти

Мария Маковей
Автор
Газовая плита
Фото M-Production/istockphoto.com
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Ученые из Стэнфордского университета считают, что регулярная готовка на газовой плите опасна для здоровья. По их словам, все дело в диоксиде азота, который выделяется из газа.

Так американские специалисты изучили воздух в помещениях различной площади, где присутствовала газовая плита. В ходе исследования они обнаружили, что воздух в комнате становился опасным для здоровья сразу после использования плиты и оставался таким на протяжении нескольких часов.

Оказалось, что чем меньше помещение, тем выше концентрация вредных примесей и диоксида азота в воздухе, сообщил Science Advances.

Кроме того, исследование показало, что вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло привести к 200 тысячам случаев детской астмы и к 19 тысячам смертей среди взрослого населения ежегодно (40% от числа смертей, связанных с пассивным курением).

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