Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Исследование: Женщины живут дольше мужчин, но качество их жизни хуже
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Исследование: Женщины живут дольше мужчин, но качество их жизни хуже

Мария Маковей
Автор
Молодая пара
Фото VioletaStoimenova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Согласно последним исследованиям, опубликованным в журнале Lancet Public Health, у женщин чаще встречаются хронические заболевания, а мужчины имеют патологии, которые приводят к преждевременной смерти.

Так, эксперты проанализировали 20 главных причин заболеваний в мире и пришли к выводу, что у женщин часто бывают проблемы опорно-двигательного аппарата, психические расстройства и головные боли. У мужчин же часто встречаются сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, а также случаются различные травмы. При этом с возрастом гендерные различия в состоянии здоровья только увеличиваются.

Поэтому ученые сделали вывод, что женщины больше подвержены высокому риску заболеваний и инвалидности на протяжении всей жизни, так как живут дольше мужчин.

Вредные для сердца факторы. Врачи назвали факторы, вызывающие заболевания сердца
Медицина
0
Новости холдинга
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем