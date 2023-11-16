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Сегодня, 20:15

Кардиолог назвал напиток, снижающий давление и «плохой» холестерин

Мария Маковей
Автор
Девушка пьет гранатовый сок
Фото eternalcreative/istockphoto.com
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Правильно подобранный рацион — это одна из составляющих профилактики снижения артериального давления, сердечных заболеваний и «плохого» холестерина. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев порталу «Красный север».

По его словам, для значительного снижения уровня холестерина достаточно выпивать два стакана гранатового сока в неделю. В напитке содержатся катехины с антиоксидантными свойствами, они снижают количество всасываемого через кишечник холестерина.

«Гранатовый сок защищает кровеносные сосуды от повреждений и препятствует образованию бляшек в артериях», — добавил врач.

Ранее в «СЭ» рассказывали, как пиво, авокадо и овсянка влияют на работу сердца.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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