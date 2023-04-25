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Сегодня, 16:00

Косметолог Баллирано перечислила шесть видов продуктов, которые портят кожу

Алина Савинова
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Косметолог Татьяна Баллирано рассказала, какие продукты плохо сказываются на коже.

В первую очередь специалист посоветовала исключить из рациона сладкое.

«Как влияют? Конечно, меняется кислотность сала, присоединяется часто вторичная инфекция пропионобактерии акне, и, как правило, это усиление угревых высыпаний и появление прыщиков, изменение, ухудшение качества кожи. Плюс такое понятие есть, как гликирование. Это когда склеиваются волокна коллагена, эластина. Считается, что употребление большого количества сладкого вызывает старение кожи», — приводит «Life.ru» слова Баллирано.

Также желающим иметь хорошую кожу косметолог не рекомендует употреблять соленое, фастфуд, полуфабрикаты, большое количество кофе, алкоголь. Кроме того, по словам специалиста, не стоит злоупотреблять молочными продуктами.

«Есть такое понятие, как «молочное лицо», при, скажем так, злоупотреблении молочными продуктами, особенно молоком, не кисломолочными. Может быть изменение кислотности подкожного сала, появление прыщиков, воспалений, усиление воспалительных явлений и отечность», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1574685
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