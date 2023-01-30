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Сегодня, 13:35

Косметолог назвала причины утренних отеков на лице

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/wirestock
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Косметолог-эстетист Екатерина Моисенко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что причин отеков на лице по утрам множество. «Наиболее частые — плохой сон и стресс. Кроме того, отечность может быть вызвана и избыточным потреблением соленой или сладкой пищи в течение дня, обильным питьем или, наоборот, недостаточным потреблением жидкости», — заявила эксперт. Помимо этого, отеки могут быть вызваны слишком «тяжелыми» по консистенции ночными кремами, злоупотреблением алкоголем, неудобной позой во время сна, а также гормональными сбоями. «Если отеки — не частое явление для вашей кожи, то переживать не стоит. Но если они уже вошли в привычку, необходимо принять серьезные меры», — порекомендовала Екатерина Моисеева.

Как избавиться от отечности с утра за 5 минут, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Советы и рекомендации
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