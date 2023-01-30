Врач Дзагурова рассказала, к каким последствиям может привести бесконтрольный прием рыбьего жира

Врач-гастроэнтеролог Алина Дзагурова рассказала, что бесконтрольный прием рыбьего жира может привести к проблемам с памятью.

«Проблема в том, что сегодня рыба уже совсем не легкодоступный и безопасный продукт. Огромное ее количество загрязнено ртутью и другими тяжелыми металлами, поэтому стоимость качественной рыбы растет. И в то же время никто не знает, сколько именно жирной рыбы нужно съесть для получения правильной дозы омега-3.

Прием ПНЖК может негативно сказываться на фертильности. Негативное влияние на головной мозг сказывается склонностью к гипоксии и ускорением процессов старения, ухудшением краткосрочной памяти. ПНЖК борются с высоким АД (артериальным давлением), но вот эффективность этой борьбы стоит под сомнением. Для того чтобы понизить АД на три-четыре пункта, требуется более 15 г рыбьего жира в сутки, что недопустимо, учитывая последствия распада этих жиров в дальнейшем», — приводит «Life.ru» слова Дзагуровой.

Также врач отметила, что ПНЖК и омега-3 могут не только снижать «плохой» холестерин, но и прятать его в печени, что приближает человека к жировому гепатозу. Кроме того, бесконтрольный прием рыбьего жира может привести к развитию онкологических заболеваний груди.

«Лучше употреблять натуральную рыбу, возможно, и не дикую, но все же рыбу вместо омега-3, так как в рыбе (больше в дикой) содержится астаксантин, который считается сильнейшим антиоксидантом и который может нивелировать ущерб, получаемый при употреблении ПНЖК и рыбьего жира в частности», — добавила специалист.