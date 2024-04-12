Косметолог перечислила причины телеангиэктазии

Врач-косметолог Ольга Соколова в беседе с «СЭ» отметила, что телеангиэктазия — это патологические состояние, сопровождающееся расширением стенок мелких сосудов и подъемом капилляров к верхним слоям кожи.

По словам эксперта, привести к такому заболеванию могут ожирение, сердечная недостаточность, варикоз, сидячий образ жизни, дефицит витаминов, минералов, гормональные изменения, беременность, а также долгое пребывание под агрессивными лучами солнца, чрезмерная физическая нагрузка и курение.

Доктор подчеркнула, что на начальном этапе развития телеангиэктазия проявляется не сильно заметно: возникают покраснение и раздражения на коже, а уже потом жжение, зуд и отечность.

«Если у вас на коже всего несколько таких элементов, то повода для беспокойства нет. Если же они распространились по всей коже лица и тела, рекомендую обратиться к врачу-флебологу», — заключила специалист.